Turčija – najboljša all inclusive destinacija leta 2023

Sezona počitnic je odprta, zato je čas za neomejeno razvajanje v domovini ponudbe all inclusive in ultra all inclusive. Hoş Geldiniz , dobrodošli v Turčiji , kjer poletje traja vse do pozne jeseni!

Foto: Počitnice.si

Težko je definirati besedno zvezo popolne počitnice, saj imamo ljudje precej različne predstave o tem, kakšen bi moral biti naš dopust. Nekateri si želijo tisoč in eno aktivnost, neskončno možnosti raziskovanja ter vsakodnevno akcijo, drugi bi se radi odmaknili od ponorelega sveta in uživali v miru, tišini ter sproščanju. Vsekakor pa se ne eni ne drugi ne branijo vrhunskega dvorjenja na vseh ravneh ter neomejenih količin raznovrstne hrane in pijače – navsezadnje se najbrž lahko strinjamo, da je to pravi pomen dopusta, kajne?

Turčija je ena najbolj priljubljenih ter največkrat rezerviranih počitniških destinacij letošnjega poletja. Praktično vsa letovišča turške riviere se namreč lahko pohvalijo s kraljevsko storitvijo all inclusive ter celo ultra all inclusive po izjemno dostopni ceni. Ne verjamete? Preverite bogato ponudbo TUKAJ in se prepričajte sami!

S Počitnice.si lahko proti letališču v Antalya, ki je izhodišče za letovanje v letoviščih Alanya, Side, Belek in Kemer, poletite vsako nedeljo z udobja ljubljanskega letališča , večkrat tedensko so na voljo poleti tudi iz Gradca v Avstriji, vsak dan pa lahko na obalo turške riviere poletite z Dunaja .

Foto: Počitnice.si

To pomeni, da si lahko popoln turški all inclusive oddih oblikujete povsem po svojih željah in to ne le glede števila počitniških dni ter izbire letovišča, temveč tudi glede termina potovanja. Turško obalo sonce namreč prijetno greje vse do pozne jeseni, zato je Turčija TOP počitniška izbira tudi za september in oktober!

Nič hudega torej, če še niste rezervirali letošnjih počitnic! TUKAJ lahko najdete izjemno bogato ponudbo počitnic all inclusive v Turčiji s termini vse do pozne jeseni po izjemno dostopnih cenah! V cene vseh aranžmajev je vključen povratni letalski prevoz, 20 kilogramov oddane prtljage, izbrana namestitev s storitvijo all inclusive ali ultra all inclusive ter prevoz z letališča do hotela in nazaj. Če niste vešči računalniških iskalnikov ali pa preprosto ne želite izgubljati dragocenega časa z iskanjem pravih počitnic zase, vam nabor najboljših ponudb pripravijo tudi izkušeni svetovalci na Počitnice.si! Pokličite jih na 01/280 30 00 in jim zaupajte svoje želje ali pa na elektronski naslov info@pocitnice.si pošljite povpraševanje s svojimi željami glede proračuna, kakovosti in storitve hotela ter številom potnikov in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše ponudbe za nepozaben oddih v Turčiji! Tako za informacije kot za rezervacije so vam pri Počitnice.si na voljo tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah Obiščete jih lahko od ponedeljka do sobote v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Turčija – popolne počitnice za adrenalinske navdušence in ljubitelje miru

Foto: Počitnice.si

All inclusive ima v Turčiji bogato tradicijo, Turki pa so znani kot izjemno prijazni ter ustrežljivi gostitelji. Kombinacija obojega je zagotovilo za popolne počitnice v pravem pomenu besede, saj vam tisti teden ali dva ne bo treba razmišljati prav o ničemer. No, nekaj dela boste imeli z odločitvami v stilu preživeti dan na peščeni ali prodnati hotelski plaži, poležavati ob bazenu ali morda preizkusiti katero od številnih atrakcij, ki jih ponuja hotel. A to so sladke skrbi ...

Foto: Počitnice.si

Na Počitnice.si lahko izbirate med stotinami počitniških paketov all inclusive v letoviščih Alanya, Side, Belek, Kemer in Antalya, ki so razdeljeni v dva sklopa: hotelske komplekse z velikimi vodnimi parki s tobogani za vse generacije ter celodnevnimi animacijami, ki so kot nalašč zlasti za družine z otroki, zabave željno mladino ter ljubitelje vodnih aktivnosti,

"adult only" hotele, ki so namenjeni le gostom, starejšim od 18 let, in ponujajo nekaj več miru, pohvalijo pa se lahko s prefinjeno ponudbo a la card restavracij, ki so seveda vključene v ceno paketa, bogatim spa programom, športnimi aktivnostmi ter zabavo za odrasle (kazinoji, diskoteke ...) Celotno ponudbo izjemnih turških počitnic all inclusive najdete TUKAJ, prav tako pa lahko pošljete povpraševanje na info@pocitnice.si oziroma pokličete 01/280 30 00 in rezervirate poletni oddih po svoji meri – ker si ga zaslužite!

Zakaj je turška ponudba all inclusive tako posebna?

Foto: Počitnice.si

Hvalospevov turški ponudbi all inclusive in ultra all inclusive ne morete razumeti, dokler ju ne preizkusite. Že velikost hotelskih kompleksov je za mnoge nepredstavljiva in pogosto je teden dni počitnic premalo, da bi odkrili ter preizkusili vse, kar vam letovišče ponuja. Potem so tu bogata ponudba hrane, pijače ter raznih prigrizkov, ki so vam na voljo skozi ves dan, pa izjemno prijazno ter ustrežljivo hotelsko osebje, ki brez oklevanja ugodi vsaki vaši želji.

Foto: Počitnice.si

V tako rekoč vseh turških letoviščih je odlično poskrbljeno za vse generacije: najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, ki poskrbi za animacijo malčkov v času, ko je sonce premočno, da bi uživali na toboganih ali na plaži gradili peščene gradove, medtem ko lahko odrasli izbirate med pestro paleto aktivnosti za vse okuse: joga, zumba, vodna in klasična aerobika, vodne igre, odbojka na mivki, balinanje, tenis, košarka nogomet … Potem je tu še bogata ponudba raznih vodnih športov, da o hotelskih nakupovalnih središčih in bazarjih, na katerih se lahko preizkusite v barantanju, niti ne govorimo. Brez skrbi, dolgočasili se v Turčiji zagotovo ne boste!

Turčija seveda ni edina počitniška destinacija s ponudbo all inclusive, zagotovo pa boste težko kjerkoli na svetu našli tako širok nabor storitev, kot ga ponujajo turški hoteli. In kar je najbolje: turški all inclusive je prijazen do denarnice, zato še danes preverite TOP ugodne ponudbe TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite na 01/280 30 00 in si zagotovite nepozaben oddih v izbranem letovišču turške riviere!

