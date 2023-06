Pred začetkom poletja vsi sanjamo o kristalno čistem morju, peščenih plažah, neskončnih sončnih zahodih in pohajkovanju po romantičnih obalnih mestih. Kje doživeti takšno počitniško idilo, da se bomo hoteli vračati vsako leto? Ena od sanjskih destinacij je gotovo Kreta, velik grški otok, kjer nam je na razpolago toliko doživetij in različnih destinacij, da se je ne bi mogli naveličati niti v več sezonah.

Kreta je otok modrega in čistega morja, lepih peščenih plaž in pravega sredozemskega podnebja, ki ga odlikuje obilo sončnih dni. Foto: Shutterstock

Čeprav se zdi, da je Kreta otok v naši bližini, se ob pristanku v Heraklionu ali Chanii srečamo s čisto drugačnim podnebjem, kot smo ga vajeni doma. Sončna pripeka nas hitro spomni, da smo sredi Sredozemlja, v Egejskem morju med Evropo in Azijo. Na severni obali se nahajajo največja otoška in zgodovinsko bogata mesta ter živahna turistična središča, medtem ko je južni del otoka manj turistično razvit in tudi redkeje naseljen, vendar ga odlikuje čudovita pokrajina s soteskami, ki so pravi raj za pohodnike in avanturiste.

Otok ima kar tisoč kilometrov obalne črte, ki je razčlenjena v številne manjše zalive in polotoke s peščenimi plažami, bogato zgodovinsko zapuščino, pestro ponudbo športnih aktivnosti in enega največjih vodnih parkov v Evropi.

Chania – kjer se srečajo beneška, turška in grška tradicija

Foto: Shutterstock

Po slastnem grškem kosilu, ki ga domačini radi pospremijo s skledico lubenice, melone ali domačega peciva in obveznim kozarčkom rakije, je čas za močno grško kavo. Potem pa si v miru lahko ogledamo prijetno pristaniško mesto Chania, kjer se beneška in turška arhitektura lepo prepletata z grško pokrajino. Ljubke ulice ob morju, kjer druga ob drugi stojijo kavarne, prodajalne s spominki in restavracije, turista popolnoma očarajo, da se prepusti grškemu ritmu. Nujno je treba poskusiti močno grško kavo, sladoled v eni od slaščičarn, kretsko (po naše grško) solato, ki jo na otoku pripravijo tako bogato, da vas bo mikala čisto vsak dan, musako, zavitke s trtinimi listi dolmades, jajčevce na več načinov in meso v vseh mogočih izvedbah.

Foto: Shutterstock

Staro mesto Chania je kot en sam muzej na prostem. Lokalne oblasti in prebivalci se trudijo, da mesto ohrani zgodovinski karakter, kar je še posebej pohvalno. Vzdušje v Chanii spominja na Firence ali Benetke (brez nepreglednih množic turistov kot poleti v Firencah in Benetkah). Sprehod po mestnih tržnicah nas s svojo ponudbo tekstila, usnjenih izdelkov, kozmetike, olja, medu, sira in drugih dobrot popelje v čisto drug svet. Nad mestom bodo navdušeni tudi vsi obiskovalci, ki imajo radi zgodovinske znamenitosti, majhne mestne trge in muzeje. Svetilnik na robu pristanišča je lepa točka, kjer se po zaključku dneva v tem slikovitem mestu naužijemo mestnega vrveža in spijemo še en koktajl.

V antičnem obdobju (3.000–2.800 pr. n. št.) so starodavni Minojci uporabljali to pristanišče kot križišče vseh petih celin. Tu se je nahajala Kidonija, eno najpomembnejših mest starodavne Krete, medtem ko so jo v preteklosti večkrat osvajali Rimljani, Bizantinci, Benečani, Turki, Hebrejci, Egipčani in Arabci, vse do konca 19. stoletja, ko je bila osvobojena. Končno je bila leta 1913 Chania – kot tudi celotna Kreta – združena z neodvisno Grčijo.

Odlična izbira za aktivne in bolj sproščene počitnice

Seitan Limani Foto: Shutterstock

Chania slovi tudi po lepih plažah v okolici, ponuja veliko možnosti za oglede, raziskovanje in odkrivanje notranjosti otoka. Izlet v gorske vasice nam razkrijejo pogled v "celinsko Kreto", nujno pa se moramo odpraviti v sotesko Samarija ali katero od drugih številnih pohodniških destinacij, ki bodo razveselile vsakega planinca.

Mesto je sinonim za peščene plaže v okolici, turkizno modro morje, navdušujočo naravo in številne slikovite vasice. Morje na severu Krete bo všeč vsem, ki imajo radi visoke valove, čeprav ob zelo vetrovnem vremenu, ko so valovi res visoki, je plavanje strogo prepovedano. Morje je na severu tudi bolj toplo kot ob južni obali otoka, ki stoji nasproti libijske obale. Med Kreto in Libijo na jugu je 200 kilometrov prostranega morja.

Balos Foto: Shutterstock

Plaže, ki jih morate nujno obiskati v okolici Chanie: Agia Marina je priljubljena turistična plaža, ki leži približno devet kilometrov zahodno od Chanie. Čudovita peščena plaža z mirno vodo ima dobro ponudbo barov, restavracij in vodnih aktivnosti. Približno sedem kilometrov zahodno se nahaja peščena plaža Stalos. Balos, ki leži 56 kilometrov zahodno od mesta, je v bistvu niz zalivčkov s peščenimi plažami in kristalno čistim morjem. Še en biser, vreden obiska, je plaža Seitan Limani, ki je oddaljena le 20 kilometrov vožnje iz Chanie. Očarala nas bo z neverjetno turkizno modro vodo, belo plažo in res izjemno lokacijo. Ob vetrovnem vremenu obisk oziroma plavanje ni priporočljivo.

V eni uri vožnje pa iz Chanie lahko pridete z avtomobilom ali avtobusom do najlepše plaže na Kreti in širše. To je Elafonisi z belimi plažami, tudi rožnatim peskom, turkiznim morjem in izjemnimi razgledi. Ne spreglejte tega bisera in si privoščite en dan v objemu čudovite narave.

Elafonisi Foto: Shutterstock

Heraklion – mesto, ki navdihuje vsakogar, ki si želi začutiti duh Krete

Mesto Heraklion je izobraževalno, gospodarsko in kulturno središče otoka s pristaniščem in pestro ponudbo restavracij, barov, nočnih klubov in trgovin. V Heraklionu bodo uživali vsi, ki si med počitnicami želijo obilo zabave in spoznavanja drugih ljudi. Prestolnica otoka nas sprva lahko malce prestraši, sploh, če smo pričakovali ljubko obmorsko mesto. Mestni utrip, izjemno prijazni ljudje, okolica in hrana pa nas bodo kmalu očarali, da se bomo prepustili mestnemu vrvežu. Okolica Herakliona je zanimiva zaradi zgodovinskega mesta Knosos.

Številne znamenitosti mesta pripovedujejo svojo zgodbo o mestu in otoku, kjer so se rodili bogovi in kjer je v drugem tisočletju pred našim štetjem cvetela minojska kultura.

Heraklion Foto: Shutterstock

Staro mesto, ki je nastalo v srednjem veku, obiskovalcem ponuja nekaj fantastičnih sprehodov v središču mesta. Sprehod po Heraklionu začnite v ribiškem pristanišču blizu Rocca al Mare, zdaj znanem pod imenom Koules (grad). S svojimi ogromnimi temnimi hodniki in celicami je bila trdnjava tudi zapor za številne kretske upornike in tiste, ki so kršili pravila, ki so jih vsilili okupatorji Krete. Koules je zgrajen na dveh nivojih in ponuja čudovit pogled na Heraklion z obzidja. Pogled proti severu nam ponuja razgled na nenaseljeni otok Dia, kjer je potapljač Jacques Cousteau našel dokaze o starodavni minojski naselbini.

Foto: Shutterstock

V Heraklionu je skoraj obvezen ogled velikega arheološkega muzeja, ki združuje številne najdbe iz Knososa, Archanesa, Phaestosa in Zakrosa ter iz mnogih drugih arheoloških najdišč na Kreti. Muzej zajema obdobje, ki se je začelo pred nekaj tisoč leti, prek minojskega, postminojskega in kasnejših obdobij. Priljubljeni poudarki vključujejo disk Fajstos iz mesta Phaestos, klasične grške in rimske skulpture, freske, nakit, stenske poslikave in keramiko.

Raj za zgodovinske navdušence

Knosos Foto: Shutterstock

Tudi če niste zgodovinski navdušenci, vas bo starodavno mesto Knosos blizu Herakliona očaralo. Številni obiskovalci na Kreto pridejo prav zaradi obiska Knososa. Odpravite se zgodaj zjutraj, saj peklenska vročina in gneča naredita svoje. Tam pa se prepustite starim templjem, dvoriščem starih Minojcev in si predstavljajte, da se je čas zaustavil.

Po ogledu Knososa je nujno obiskati eno od številnih plaž okoli mesta. Amoudara je od mesta oddaljena le pet kilometrov, in neskončna peščena plaža in številne restavracije so dovolj dobri razlogi, da tam preživite kar ves dan. Približno 14 kilometrov vzhodno od Herakliona leži plaža Kokkini Hani s čudovitim peščenim zalivom. Tako kot povsod na Kreti so vam tudi tam na voljo sončniki, ležalniki in številne taverne ter kavarne. 20 kilometrov zahodno je plaža Agia Pelagia s kristalno čisto vodo.

Kultna plaža, ki še vedno privablja vse ljubitelje narave

Matala Foto: Shutterstock

Za bolj avanturistične pa predlagamo obisk plaže na jugu otoka. V dobri uri vožnje se boste znašli na kultni plaži Matala, ki vas bo očarala s scenografijo – slovi po čudovitih pečinah, ki so prepredene z votlinami. Morje je res čisto, plaža pa peščena. V teh votlinah so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja našli zavetišče številni popotniki, ki so se umaknili iz urbanega življenja. Hipijevski časi so minili, a preprost in svoboden duh v Matali še vedno kroji nepozabno podobo kraja.

Foto: Shutterstock