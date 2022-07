Počitnice so lahko tudi poceni

Poletne počitnice so tu, a se mnogi, tudi zaradi vse dražjih cen aranžmajev pri naših južnih sosedih še vedno odločajo, kje preživeti letošnji dopust. Zakaj se ne bi tokrat odpravili dlje? Tudi počitnice z letalom so lahko poceni. Vse je odvisno od vaših želja in iznajdljivosti. Potovanje v lastni režiji resda zahteva nekoliko več organizacije, a boste na ta način lahko prihranili kar nekaj denarja. Preverite, kako do ugodnih počitnic in česa pri planiranju ne smete izpustiti.

Zavarovanje za tujino lahko zagotovi cenejše potovanje

Foto: Shutterstock

Stroški zdravljenja so lahko v tujini zelo visoki, zato je najugodnejša pot zagotovo Zavarovanje za tujino, ki ga vsekakor ne smete pozabiti skleniti pred odhodom na dopust. Lahko ga sklenete za vsako potovanje posebej ali pa kar za celo leto. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, si boste z Zavarovanjem za tujino zagotovili:

24-urno asistenco vse dni v letu,

kritje nujnih zdravstvenih storitev,

kritje nujnih zdravstvenih prevozov,

kritje iskanja in reševanja ponesrečenih oseb,

odvetniške storitve, tudi z začasnim pologom varščine,

zavarovalno vsoto do milijon evrov.

Imate vprašanje? Svetovalci zavarovalnice Vzajemna imajo odgovore. Pokličite jih na 080 20 60 ali pa jim pišite na info@vzajemna.si.

Z Zavarovanjem za tujino pri Varuhu zdravja, zavarovalnice Vzajemna, se lahko ne glede na to, kdaj se pojavijo zdravstvene težave in kje ste, obrnete na zdravniško asistenco in za vas bodo uredili ustrezen zdravniški pregled, če je potrebno, tudi pri zasebnem zdravstvenem izvajalcu, kjer boste hitreje na vrsti. Na dopustu je namreč še kako pomembno, da nastale zdravstvene težave odpravite čim prej in brez morebitnih zapletov, zato ni vseeno, kako hitro ste na vrsti in kakšne obravnave ste deležni. V klicnem centru zavarovalnice Varuha zdravja, Vzajemna, bodo poskrbeli, da boste pri zdravniku na vrsti kar najbolj hitro in se tako čim prej ponovno prepustili dopustniškemu duhu.

Ne omejite se zgolj na eno destinacijo, raje naredite seznam všečnih dežel

Foto: Shutterstock

Prvi korak pri načrtovanju počitnic je izbira destinacije. Pri potovanju z letalom lahko najvišji strošek predstavljajo letalske karte. Njihove cene se zelo razlikujejo in so odvisne od številnih dejavnikov, kot so oddaljenost destinacije, prevoznik, količina osebne prtljage, nenazadnje pa tudi od trenutka, ko se odločite za nakup. Posamezna letalska vozovnica ima lahko danes eno ceno, jutri pa bo že popolnoma druga.

Da bi si zagotovili ugodno potovanje, se ne osredotočite le na iskanje ugodnih letalskih vozovnic za eno destinacijo. Naredite si seznam različnih dežel, ki jih želite obiskati, nato pa spremljajte cene letalskih vozovnic za vse kraje s seznama in izberite tisto, za obisk katere boste našli najcenejšo vozovnico.

Nekoč zlato pravilo, da so cene najugodnejše tri mesece pred načrtovanim letom, ne drži vedno. Poizkusite tudi različna odhodna letališča, saj se lahko cene precej razlikujejo. Vsekakor se ne omejite zgolj na Ljubljano, preverite tudi odhode z bližnjih letališč, kot so Zagreb, Dunaj in Benetke. Obrestuje se vam lahko tudi, če niste omejeni glede datuma dopusta in se lahko časovno prilagodite ugodnejšim terminom za izbrano destinacijo.

Foto: Shutterstock

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj

Tudi pri potovanju po državah članicah Evropske unije, za katere sicer velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, si boste ob iskanju zdravniške pomoči lahko nakopali kar nekaj stroškov, ki bi se jim lahko izognili z Zavarovanjem za tujino pri Varuhu zdravja, Vzajemni. Izognite se dodatnim stroškom in še pred potovanjem sklenite Zavarovanje za tujino.

Prednosti Zavarovanja za tujino pri Varuhu zdravja, Vzajemni, v primerjavi z evropsko kartico:

24-urna asistenca v slovenskem jeziku,

informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujni zdravstveni prevozi do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,

prevoz v domovino …

Imate vprašanje? Svetovalci zavarovalnice Vzajemna imajo odgovore. Pokličite jih na 080 20 60 ali pa jim pišite na info@vzajemna.si.

Pri izbiri namestitve upoštevajte ocene gostov

Foto: Shutterstock

Dobro razmislite, kaj so nujne ugodnosti, za katere želite, da jih izbrana namestitev ponuja. Je to bližina plaže, morda bazen? Pri iskanju namestitev na temu namenjenih spletnih iskalnikih uporabite filter. Označite le nujno potrebne ugodnosti, predvsem pa označite tudi cenovni razpon, ki vam ustreza. Tako se boste izognili pregledovanju pregrešno dragih namestitev in hitro boste ugotovili, da tudi marsikatere cenejše namestitve ponujajo vse, kar potrebujete, celo na pregovorno dragih destinacijah. Morda vaša nastanitev ne bo v prvi vrsti ob morju, a bo od njega oddaljena le eno ulico hoje, vam pa bo omogočila odlično ceno. Če je le mogoče, pred izbiro preverite tudi natančno lokacijo različnih namestitev na spletnem satelitskem posnetku, kjer se lahko mimo vaše izbrane namestitve tudi virtualno sprehodite. Tako boste enostavno, a natančno preverili okolico, bližino plaže, trgovine in vsega drugega, kar vas zanima.

Če je bilo pred leti pomembno pri izbiri hotela preveriti število zvezdic, so te vse bolj nadomestile ocene gostov. Te zagotavljajo realno in predvsem ažurno stanje. Poleg tega lahko preberete tudi mnenja gostov, ki so nastanitev obiskali tik pred vami. Vsekakor z izbiro ne odlašajte predolgo, saj se bo nabor ponujenih namestitev sčasoma krčil.

Najem avtomobila postaja vse dražji

Glede na izbrano destinacijo razmislite tudi, kakšen transport boste tam potrebovali. Bo zadoščal javni promet ali boste morali najeti osebni avtomobil? Cene rent-a-car avtomobilov so v zadnjem letu v bolj turističnih državah poskočile tudi za trikrat. Podjetja so namreč zaradi upada števila turistov zmanjšale svojo ponudbo avtomobilov, ki jih tako ob ponovni rasti turizma primanjkuje. A z nekaj spretnosti boste lahko našli tudi ugodno ponudbo.

Foto: Shutterstock

Bodite pozorni pri izbiri avtomobila. Slednjo prilagodite destinaciji ter vašim potrebam. Pri tem dobro razmislite, kaj je resnično potrebno. Na dopustu navadno ne potrebujete velikega avtomobila, kot ste ga morda vajeni od doma. V njem naj bo vsekakor dovolj prostora za vašo prtljago, poleti bo nujna tudi klimatska naprava.

Podobno kot pri letalskih kartah se tudi cene najema avtomobila lahko sproti precej spreminjajo, zato spremljajte gibanje cen tekom dneva, pozorni bodite tudi na morebitno spremembo cene ob koncu tedna, ko znajo biti celo ugodnejše.