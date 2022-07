Najlepše plaže v naši bližini

Hrvaška je odlična počitniška destinacija, za katero se v poletnem času odloči tudi večina Slovenk in Slovencev. Znana je po čudoviti obali in kristalno čistem morju. Vzdolž Jadranske obale najdete najrazličnejše osupljive plaže, zato se je včasih težko odločiti, katero izbrati.

Na Jadranski obali boste našli številne plaže, do katerih lahko dostopate le peš ali s čolnom. Foto: Thinkstock

Zavidljivo dolga obala je ena glavnih lepot Hrvaške. Če k temu dodamo še številne otoke, je izbira res nepredstavljiva. Hrvaška obala ponuja kotičke za vsak okus. Ne glede na to, ali iščete mir in tišino ali zabavo, široke odseke prodnate plaže, skalnate zalive ali peščena prostranstva, boste ob Jadranskem morju našli plažo zase. V nadaljevanju ponujamo pet predlogov plaž, ki s svojo lepoto očarajo še tako zahtevnega obiskovalca.

Plaža Lubenice, otok Cres

Ta čudovita bela peščena plaža na zahodnem bregu otoka Cres je ena najlepših plaž na Hrvaškem. Do osamljenega zaliva pridete po strmi poti skozi grmičevje. 45-minutni spust je lahek, vrnitev gor je večji izziv. Če vam v poletni vročini ni do takšnih izzivov, boste morda želeli najeti taksi čoln, ki vozi iz mest Valun in Cres.

Plaža Lubenice na otoku Cres je posebna tudi zaradi nedostopnosti z avtomobilom. Foto: Shutterstock

Plaža Verudela, Pulj

Če uživate v skokih s pečin, obiščite plažo, ki jo nekateri imenujejo tudi plaža Havajsko. Okoliške visoke stene privabljajo številne ljubitelje skokov v morje. Plažo najdete v bližini turističnega kraja Verudela.

Morski kanjon z visokimi strmimi pečinami, ki se spuščajo do turkizne vode. Mesto za skok v kanjonu Verudela, južno od Pulja. Foto: Shutterstock

Rajska plaža, otok Rab

Še en otok, še ena lepa plaža. Nahaja se v Loparju na otoku Rab in je dolga okoli 15 kilometrov. V bližini plaže je majhen otoček, do katerega lahko tudi zaplavate. Okoli te peščene plaže boste našli številne dodatne aktivnosti.

Majhen skalnati otoček na Rajski plaži na otoku Rab. Foto: Shutterstock

Plaža Stiniva, otok Vis

Eden izmed prečudovitih hrvaških otokov je zagotovo tudi Vis. Na otoku boste našli eno najbolj osamljenih plaž – Stiniva. Pred preostalim svetom je skrita s pečinami, ki jo obkrožajo. To je razlog, da dostop do nje ni enostaven: peš po strmih pečinah in ozkih poteh. Lahko pa uberete lažji način in najamete čoln.

Pogled iz zraka na čudovito plažo Stiniva na otoku Vis. Foto: Shutterstock

Plaža Zlatni rat, otok Brač

Če govorimo o panoramskih razgledih, je to zagotovo najlepša plaža na Hrvaškem. Ima edinstveno obliko, ki se dejansko nenehno spreminja. Oblika konice je pod stalnim vplivom morja in valov, zato je plaža na fotografijah pogosto videti drugačna. Zlatni rat je na otoku Brač v bližini mesta Bol.

Morski tokovi in veter so odgovorni za spreminjanje oblike obale Zlatni Rat na Braču. Foto: Thinkstock

Na dopustu lahko pride tudi do nepredvidljivih situacij

Kopanje v morju prinaša tudi določena tveganja, saj je morje dom mnogo živali. A naj vas to ne odvrne od plavanja in zabave v njem. Srečanje z nekaterimi morskimi živalmi, kot so meduze, morski ježki ali morski pajki, je lahko neprijetno in boleče. Če presenetite morskega pajka, skritega v pesku, vas bo ta zagotovo zbodel v podplat in boste potrebovali zdravniško pomoč.

Foto: Shutterstock

Ravno zato, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali zdravniško pomoč v tujini, je pametno imeti urejeno turistično zavarovanje. Le tako bodo počitnice zares brezskrbne in nam ne bodo povzročale nepredvidljivih izdatkov. A v poplavi najrazličnejših zavarovanj se zgodi, da ne vemo, katero izbrati, ali pa v zadnjem hipu izberemo eno, ne da bi preverili, kaj v resnici krije in za koliko časa.

