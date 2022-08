Zgrožena igralka: njeno sliko uporabili v članku o "debelih arabskih ženskah"

Ena najbolj priljubljenih iraških igralk toži ugleden britanski tednik, ker so njeno fotografijo uporabili kot ilustracijo članka o tem, da so ženske v arabskem svetu obilnejše od moških.

Iraška igralka Enas Taleb po poročanju BBC toži britanski gospodarski medij The Economist, ker so njeno fotografijo uporabili kot naslovno podobo članka z naslovom Zakaj so v arabskem svetu ženske debelejše kot moški.

42-letna igralka in TV-voditeljica, ki je v Iraku izjemno priljubljena, je po navedbah BBC kot razlog za tožbo navedla, da je fotografija v članku uporabljena zunaj konteksta, v katerem je bila posneta, in da so z objavo kršili njeno zasebnost, trdi pa tudi, da je fotografija retuširana.

Posnetek spornega članka v spletni izdaji The Economista Foto: zajem zaslona

Članek, objavljen julija, sicer razpravlja o tem, zakaj ima v arabskem svetu več žensk kot moških prekomerno telesno težo. Kot razloge navajajo revščino in družbene omejitve, zaradi katerih ženske ostajajo doma, ob tem pa pišejo tudi, da v arabskem svetu "obline" veljajo za bolj privlačne. "Iračani kot ideal lepote pogosto omenjajo Enas Taleb, zelo zaobljeno igralko," piše v članku.

Enas Taleb je v pogovoru za revijo New Lines članek označila za "žalitev arabskih žensk nasploh, še posebej pa Iračank" in se vprašala, zakaj se v Economistu "zanimajo za debele ženske v arabskem svetu, ne pa v Evropi in ZDA". Dodala je, da je zdrava in zadovoljna s svojim videzom. "To je edino, kar je pomembno," je poudarila.

Preberite še: