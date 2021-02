Zaradi Tima Koresa – Korija bomo debeli

Oglasno sporočilo

Radijec in pevec je sicer znan kot velik gurman in odličen kuhar, ki svoje sodelavce pogosto razveseli s pojedino. Kori nam je povedal, da v teh koronačasih kuha še več, veliko časa pa nameni tudi pisanju novih priredb, ki so, predvsem med mladimi, vedno zelo dobro sprejete. Med bolj priljubljenimi so Policaj, ki ga je odpel skupaj s sodelavko Evo Boto in je na You Tubu dobil že 3,6 milijona ogledov, pa Margerita z Gajo Prestor, Zobozdravnik z Ano Praznik, Zoom ne dela, Kaki kaki in številni drugi. Še več Korikaverjev si lahko ogledate na You Tube kanalu Hitradia Center.