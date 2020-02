S tem si je med nosečnostjo pomagala vojvodinja Kate

Vojvodinja Kate je po poročanju BBC, med nosečnostjo trpela zaradi hiperemeze. Gre za resnejše obolenje, ki je značilno zlasti za prve tri mesece nosečnosti, ko ženska pretirano in prepogosto bruha. Kot je v intervjuju za podkast Happy Mum, Happy Baby (sl. Srečna mama, srečen dojenček, op. a.) razkrila vojvodinja Cambriška, zaradi omenjene bolezni med nosečnostjo ni bila preveč srečna.

Med nosečnostjo si je pomagala tudi s hipnozo

Kot je pojasnila, si je pri boju z jutranjo slabostjo pomagala tudi s hipnozo, saj je na določeni točki spoznala, da je bolj kot njeno telo, pomemben njen um: "Videla sem moč, ki jo imajo meditacija, globoko dihanje in podobne stvari, ki so me jih naučili s pomočjo hipnoze, ko sem bila zares bolna. To je bilo zelo močno."

Vojvodinji Kate in princu Williamu so se v zakonu rodili trije otroci: princ George, princesa Charlotte in princ Louis. Ko gre za vzgojo otrok, je vojvodinja povedala, da se pri tem v veliki meri zgleduje po svoji babici. "Imela sem čudovito babico, ki nam je bila zelo predana. Veliko se je igrala z nami, skupaj smo ustvarjali slike in ročna dela, vrtnarili in kuhali. Izkušnje, ki nam jih je takrat dala, zdaj poskušam predati tudi svojim otrokom," je med drugim povedala Kate.