Umrla igralka iz Seinfelda

Estelle Harris, ki je bila zaradi izrazitega glasu iskana za različne vloge, je nepozabno Estelle Costanza upodobila v seriji Seinfeld iz 90., kjer se je pogosto prepirala s svojim filmskim možem in sinom.

"Z največjim obžalovanjem in žalostjo sporočam, da je Estelle Harris umrla in pustila v mojem srcu pregloboko bolečino, da bi jo opisal," je v izjavi zapisal njen sin Glen Harris. "Njena prijaznost, strast, občutljivost, humor, empatija in ljubezen so bili tako rekoč brez konkurence in vsi, ki so jo poznali, jo bodo zelo pogrešali."

Če se je starejša generacija spominja po vlogi iz Seinfelda, se je mlajše generacije spominjajo po vlogi iz zadnjih treh filmov Sveta igrač, v katerih je posodila glas gospe Krompir. Sodelovala je še v drugem delu animiranega filma Tarzan in družinski avanturi Medvedja brata.

Estelle se je rodila 4. aprila 1928 v New Yorku, igralsko kariero pa je začela v Hollywoodu s filmom Looking Up. Leta 1953 se je poročila s podjetnikom Syem Harrisom, s katerim sta bila v zvezi vse do njegove smrti v začetku lanskega leta. V zakonu so se jima rodili trije otroci.