Tako se Zala in Gašper nastavljata sončnim žarkom

Mlada glasbenika Zala in Gašper sta podaljšala poletje in odpotovala v sosednjo Hrvaško. Trenutno uživata v Makarski, kjer se brezskrbno nastavljata sončnim žarkom in uživata v brezdelju. Morda pa v tem idiličnem okolju nastane tudi kakšen nov hit.

Čeprav marsikdo ni verjel v srečen razplet njune zveze, sta Zala in Gašper danes zaljubljena bolj kot kadarkoli prej. To dokazujejo njune romantične fotografije na Instagramu, s katerimi redno navdušujeta sledilce.

"Zala, imaš prekrasne noge!"

Parček, ki je Slovenijo leta 2019 zastopal ne Evroviziji, si je očitno želel podaljšati poletje in se odpravil v sosednjo Hrvaško. Dopustujeta v Makarski, kjer je prijetnih 21 stopinj Celzija, in se v kopalkah nastavljata sončnim žarkom. Njuni oboževalci so nad njunimi estetskimi fotografijami čisto navdušeni. "Zakaj sta videti kot bogova?", "Oba bi lahko bila modela" in "Zala, imaš prekrasne noge!" se glasi nekaj komentarjev pod njuno fotografijo.

Zala je sicer pred kratkim praznovala 22. rojstni dan. Veliki dogodek je proslavila z rožnato torto z metuljčki in napisom XOXO, kar je naslov njune pesmi izpred pol leta.

Morda pa je v idiličnem okolju borovcev, škržatov in morja spet nastala kakšna nova skladba.

