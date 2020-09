Svetovni zvezdniški milijonarji z zgolj osnovnošolsko izobrazbo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izobrazba je osnovni temelj za ustvarjanje kariere in nadaljnjo življenjsko pot. Kljub temu pa je precej ljudi v svojem delu uspešnih, čeprav imajo končano zgolj osnovno šolo. Med njimi je tudi nekaj superzvezdnikov iz sveta filma in glasbene industrije, ki so kljub temu, da niso dokončali niti srednje šole, postali svetovno znani, nagrajeni z najbolj prestižnimi nagradami iz svojega področja in spadajo med najbogatejše ljudi na svetu.

Nicole Kidman

Avstralska igralka Nicole Kidman je šolo zapustila pri 16 letih, saj se je želela v celoti posvetiti igralski karieri. Njena odločitev je bila očitno prava, saj je iz avstralske zvezdnice kmalu postala svetovna zvezda Hollywooda, ki je bila leta 2006 tudi najbolje plačana igralka, v njenih rokah pa je pristal tudi Oskar.

Nicole Kidman Foto: Getty Images

Johnny Depp

Legendarni Johnny Depp je šolo zapustil pri rosnih 15 letih, njegove takratne sanje pa so bile postati rok zvezda. Kljub temu ga je pot nato peljala v igralski svet, kjer velja za enega najboljših igralcev na svetu.

Johnny Depp Foto: Getty Images

Gisele Bundchen

Ena najlepših in najbolj uspešnih manekenk Gisele Bundchen je svoj lepotni potencial kazala že v rani mladosti. Pri 14 letih je zasedla drugo mesto na lepotnem tekmovanju v Sao Paulu. Pri 15 letih pa je z nastopom na newyorškem tednu mode postala del modne industrije, zato srednje šole ni končala.

Gisele Bündchen Foto: Getty Images

Cameron Diaz

Tudi igralka in manekenka Cameron Diaz je pri 16 letih podpisala pogodbo z modno agencijo. Postala je obraz znamenitega Kelvina Cleina in Levisa. Šolo je popolnoma zanemarila pri 21 letih, ko je dobila svojo prvo vidno filmsko vlogo v filmu Maska.

Foto: Getty Images

Drew Barrymore

Za igralko Drew Barrymore so bile "usodne" droge. Drew je imela pestro otroštvo. Prihaja iz igralske družine in je že kot deklica igrala v svetovno znanem filmu E. T. Na odvajanje odvisnosti je odšla že pri rosnih 13 letih in takrat je tudi šolo obesila na klin.

Foto: Getty Images

Jay-Z

Droge so bile krive tudi, da Jay-Z ni dokončal srednje tehnične šole v New Jersyju. Lotil se je tudi preprodaje in bil vmes kar trikrat ustreljen. Danes pa velja za enega najbolje plačanih ljudi v svetu šovbiznisa.

Foto: Getty Images

Ryan Gosling

Kanadski igralec Ryan Gosling je bil eden od tistih zvezdnikov, ki so že kot otroci nastopali v znamenitem Disneyjem televizijskem šovu Klub Miki Miške. Četudi šolanja ni dokončal, se še danes izobražuje v petju, plesu in njemu ljubi književnosti.

Foto: Reuters

Hilary Swank

Tudi dvakratna oskarjevka Hilary Swank, ki je že kot najstnica nastopala v filmih, obžaluje, da šole ni dokončala. Pravi, da se pomena izobrazbe namreč še kako zaveda.

Foto: Reuters

John Travolta

Igralca Johna Travolto pa je filmska industrija prevzela nekoliko kasneje, in sicer pri njegovih 17 letih. Takrat se je odločil pustiti šolo in se v celoti posvetiti igri.

Foto: Reuters