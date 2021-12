Starša ameriške igralke našli mrtva

Prejšnji teden so v hiši v ameriški zvezni državi Massachusetts našli trupli Diane in Roberta Witta, staršev igralke Alicie Witt. 87-letnika in 75-letnico so mrtva našli po tem, ko je igralka sorodnico prosila, naj preveri, kako je z njima, ker se nista odzivala na njene telefonske klice.

Umrla naj bi zaradi podhladitve, potem ko se jima je v hiši pokvarilo gretje, poročajo ameriški mediji.

"V tem trenutku prosim za zasebnost, da lahko v miru žalujem in dojamem to izgubo," je igralka sporočila po tragičnem odkritju.

Danes 46-letna Alicia Witt je začela igrati že kot otrok, leta 1984 jo je pri le osmih letih za film Peščeni planet (Dune) najel legendarni režiser David Lynch, pojavila pa se je tudi v njegovi seriji Twin Peaks. Pozneje je igrala v vrsti priljubljenih TV-serij, kot so Cybill, Raztresena Ally, Sopranovi, Živi mrtveci in Oranžna je nova črna.