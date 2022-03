Srbska manekenka na oskarjih zasenčila hollywoodske dive

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nina Seničar, srbska manekenka, igralka in voditeljica, je zasijala na rdeči preprogi na podelitvi oskarjev.

Voditeljica Nina Seničar je na podelitev najpomembnejših filmskih nagrad prišla s svojim možem, ameriškim igralcem Jayem Ellisom. Nina je v obleki modne znamke Dolce & Gabbana in izbranim nakitom zasenčila marsikatero precej bolj znano ameriško igralko.

Sama je izbrala črno obleko, njen mož pa je imel belo obleko, črno srajco in črne čevlje.

Dolga črna obleka s kristalčki, perjem in poudarjenim steznikom je bila vpadljivo elegantna in je poudarila vse Ninine atribute. Poleg tega je bila preprosto naličena, njeni razpuščeni lasje pa so dajali vtis pravega glamurja.

Nino trenutno lahko gledamo v seriji The Downside of Bliss, kjer med drugim igrata tudi Eric Roberts in Billy Zane.

Foto: Guliverimage

Nino so že kot gimnazijko opazili na tekmovanju za izbor Miss Jugoslavije, bila pa je tudi prvakinja v jahanju. V Italijo je odšla na študij menedžmenta, kjer so jo kmalu odkrili lovci na talente in ji ponudili privlačne manekenske ponudbe.

Njeno razmerje z enim najbolj znanih pevcev sveta Erosom Ramazzottijem se je začelo leta 2006. Zaradi nje je italijanski pevec koncert iz Beograda prestavil v Novi Sad, njeno rojstno mesto.

Po uspehu v Italiji, ko je leta 2011 na milanskem filmskem festivalu osvojila nagrado za najboljšo mlado igralko, se je podala v Hollywood.

Nina in Jay sta v razmerju od leta 2015, a sta to potrdila šele leta 2017. Skupaj imata hčerko Noro Grace, ki se je rodila novembra 2019.