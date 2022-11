So končno ugotovili, zakaj je umrl Bruce Lee?

Znanstveniki so prepričani, da so po 50 letih končno razjasnili, kaj je povzročilo smrt legendarnega igralca in mojstra borilnih veščin.

Ko je Bruce Lee, slavni hongkonško-ameriški igralec in mojster borilnih veščin 20. julija 1973 umrl pri le 32 letih, so zdravniki kot vzrok smrti navedli možganski edem oziroma otekanje možganov. Tega so takrat pojasnjevali kot alergijsko reakcijo na pomirjevalo, pozneje kot vročinsko kap, nobeno pojasnilo pa ni bilo dokončno potrjeno.

Zaradi nejasnih okoliščin njegove smrti se je kmalu začela pojavljati vrsta bolj ali manj divjih teorij, od tega, da ga je umorila kitajska mafija, do tega, da je njegova družina zakleta, kar naj bi pozneje potrdila nesrečna smrt njegovega sina Brandona Leeja.

V novi številki medicinske publikacije Clinical Kidney Journal pa skupina španskih specialistov za ledvična obolenja trdi, da je Bruce Lee umrl, ker je popil preveč vode.

Specialisti so v raziskavi preučili vse javno dostopne dokumente o Leejevi smrti, knjige in druge klinične raziskave ter iz izsledkov zaključili, da je najverjetnejši vzrok njegove smrti hiponatriemija, prenizka raven natrija v krvi. To neravnovesje povzroči otekanje celic vključno z možganskimi, so pojasnili.

V študiji navajajo, da je bilo pri Leeju prisotnih več dejavnikov tveganja za hiponatriemijo, med drugim je v telo vnašal nadpovprečno velike količine tekočin. Leejeva vdova Linda je povedala, da se je pred smrtjo držal diete, ki je temeljila na soku korenčka in jabolk, njegov biograf Matthew Polly pa je v Leejevem življenjepisu navedel, da je na večer smrti ves čas pil vodo. Prav tako naj bi tisti večer zaradi glavobola vzel aspirin in pomirjevalo, kar je po navedbah zdravnikov dodaten dejavnik tveganja.

"Predvidevamo, da je Bruce Lee umrl zaradi specifične oblike ledvične disfunkcije," so v raziskavi zapisali zdravniki in pojasnili, da njegove ledvice očitno niso mogle dovolj hitro izločati zadostne količine vode, da bi se v telesu ohranilo primerno ravnovesje.

"To lahko privede do hiponatriemije, otekanja možganov in smrti v nekaj urah, če prekomerni vnos vode ni usklajen z izločanjem vode prek sečil. To se sklada s časovnico Leejeve smrti," so zapisali.

"Ironično je, da se je Lee proslavil z izrekom Bodi kot voda," so dodali raziskovalci, "zdaj pa se zdi, da ga je preveč vode na koncu ubilo."