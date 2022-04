Slavni rocker je vse slabšega zdravja: Zaradi bolečin ne spim

Liam Gallagher, ki je zaslovel kot pevec skupine Oasis, bo septembra letos praznoval abrahama. Jubileja pa se prav nič ne veseli, že nekaj let ima namreč veliko težav z zdravjem, ob Hashimotovem sindromu, avtoimuni bolezni ščitnice, ga v zadnjem času muči tudi hud artritis.

"Vsekakor sem na poti navzdol, moje oči so uničene, moji kolki so uničeni, imam težave s ščitnico," je potarnal Gallagher, "ko je zunaj hladno, mi v kolkih kar poka."

"Ponoči zaradi bolečin ne morem spati," je še povedal ter dodal, da si poskuša pomagati z zeliščnimi pripravki in grelnimi mazili. "Šel sem k zdravniku in izvedel, da imam uničene kolke, rekli so mi, da bom potreboval operacijo, zamenjavo kolkov, toda to ne pride v poštev," je pribil, "raje prenašam bolečine kot stigmo človeka, ki so mu zamenjali kolke."

Dodal je, da se zaveda, da je razmišljati tako prismuknjeno, a si ne more pomagati, češ da ga je operacije tudi nekoliko strah.

