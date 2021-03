Simpaticna voditelja Hitradia Center se postita

Oglasno sporočilo

Simpatična voditelja Hitradia Center Alen Podlesnik in Anabel sta se lotila posebnega podviga. Pridružila sta se 40-dnevnemu postu in se odpovedala vsak svoji najhujši razvadi.

Alen, ki ga prijatelji in sodelavci poznajo kot največjega oboževalca manj zdravih prigrizkov, še posebej čipsa, se je odpovedal prav temu, Anabel pa bo 40 dni brez piva, to je sicer njena najljubša pijača. Tako rada jo ima, da je že več let zapored obiskala Oktoberfest. Voditelja sta že skoraj 30 dni brez svojih razvad, na vprašanje, ali jima je kaj žal, da sta se lotila podviga, pa nam je Alen povedal: "Prvih 10 dni mi ni bilo žal, zdelo se mi je celo dobro, ker sem končno prisilil, da se odpovem razvadi, ki me redi, ampak bolj kot gremo proti številki 40, bolj pogrešam čips in ga nadomeščam s čokolado."

Njegovi sovoditeljici Anabel se na začetku izziv sploh ni zdel hud, potem pa je prišel teden krize. Odštekana voditeljica, ki je sicer tudi pevka, je na svoj hudomušen način še dodala, da je v tem obdobju, ko ne pije piva, ugotovila, da tudi vino ni tako slabo. Voditelja se bosta postila vse do velike noče, njun podvig pa lahko spremljate vsako jutro od 6.00 do 10.00 na Hitradiu Center in na Instagramu Hitradia Center.

Naročnik oglasne vsebine je Hitradio Center.