Severini v BiH niso dovolili obleči ukrajinskih barv

Severina je v ponedeljek nastopila v Brčkem v BiH in mnoge presenetila z opravo, v kateri je prišla na oder. Pevka, ki smo je navajeni v vpadljivih odrskih kombinacijah, je namreč nastopila v običajni ohlapni sivi trenirki in s tem na spletu sprožila plaz komentarjev. Medtem ko so jo nekateri hvalili, da je tudi v trenirki videti odlično, so bili drugi nezadovoljni, češ da je s tem razočarala občinstvo.

"Govorice o meni držijo"

Hrvaška zvezdnica je nato v sredo zvečer na Instagramu pojasnila, kaj se je pravzaprav zgodilo. "Končno lahko enkrat potrdim, da govorice o meni držijo. Priznam, da sem v Brčkem nastopala v trenirki nevtralnih barv in s tem menda užalila gledalce," je zapisala, "razlog za to pa je bil prav ta, da dela občinstva s svojimi oblačili ne bi užalila. Po mnenju tamkajšnjih politikov."

Sporne trenirke v barvah BiH in Ukrajine

Ob fotografiji, na kateri je s člani svoje spremljevalne skupine oblečena v modro-rumene trenirke, je nadaljevala: "Celi skupini sem za nastop v Brčkem dala sešiti trenirke v barvah zastav BiH in Ukrajine. Politični vrh območja Brčko se je tako prestrašil, da je pri tem pozabil, da ima zastava njihove države iste barve kot napadena Ukrajina."

Pojasnila je, da se je bila zato prisiljena preobleči v tisto, v čemer je pripotovala v BiH - v sivo trenirko. "V vsakem primeru se opravičujem občinstvu. Slava Ukrajini, živela pa tudi Bosna in Hercegovina ter vsi ljudje dobre volje v njej," je sklenila zapis.

Oglejte si še: