Seksualni kult: v kožo vžgali začetnice vodje kulta #video

Posilstva, stradanje, zaklepanje - vse to so doživljale ženske v kultu Nxivm, celo srbska princesa, potomka jugoslovanskega kralja.

Trgovina z belim blagom, otroška pornografija, izsiljevanje, to je le nekaj točk v obtožnici za ustanovitelja in vodjo Nxivma Keitha Ranierja. V njegove kremplje se je ujela tudi Catherine Oxenberg, znana iz kultne televizijske serije Dinastija.

Potomka jugoslovanske princese Jelisavete Karadjordjević in njena hči sta se vanj vključili, misleč, da gre za skupino za samopomoč. Catherine Oxenberg po izrečeni sodbi zloglasnemu vodji kulta Nxivm ni mogla skriti navdušenja.

Dve leti preživljala v temi

Oxenbergova, sicer vajena blišča hollywoodskih luči, je skoraj dve leti preživljala v temi. Ves čas je bila v skrbeh za svojo hčer Indio.

Vse se je začelo pred sedmimi leti, ko je pri 19 letih njena najstarejša hči želela postati podjetnica. Catherine ji je takrat v želji po pomoči predlagala motivacijsko skupino, na katero je naletela na internetu.

Raniere se je opisoval kot kontroverzna in neobičajna oseba

Foto: Planet TV Program, ki ga je vodil Keith Raniere, poznan tudi kot Vangard (zaščitnik, op. p.), v sklopu svoje skupine Nxivm.

Vse je bilo v redu, je povedala Cathrine, ki je skupino obiskovala dve leti in nato prenehala, njena hči je pa je nadaljevala, preselila se je celo bližje k Ranierju.

"Sem zanimiva oseba, kontroverzna oseba in, kar je najpomembneje, sem neobičajna oseba," je Keith Raniere dejal v enem od intervjujev.

O sebi je vedno govoril v superlativih, opisoval se je kot genij, mislil je, da je vsemogočen.

"V zadnjih sedmih tednih je to sojenje razkrilo, da je Raniere, ki se je predstavil kot učenec in genij, v resnici mojster manipulacije, prevarant in kriminalni šef kultu podobne organizacije, ki se je ukvarjala s trgovino z belim blagom, otroško pornografijo, izsiljevanjem, prisilnimi splavi, ožigosanjem, degradacijo in poniževanjem," je dejal državni tožilec Richard P. Donoghue.

Vse to so počeli v seksualnem kultu, ki ga je ustanovil znotraj Nxivma in ga poimenoval DOS. Ženske je novačil s pomočjo štirih gospodaric. Med njimi je bila tudi igralka Allison Mack.

"Bilo je huje kot rojevanje"

Z začetnicami Mackove in Raniereja so jih celo ožigosali. Tako Indio kot Sarah in še številne druge, ki so jih imenovali sužnje.

"Bilo je huje kot rojevanje, predstavljajte si, da z vročim laserjem pol ure vlečejo po vaši koži," je povedala Sarah Edmondson, nekdanja članica Nxivma.

Foto: Planet TV

Ob tem pa so jih brez oblačil, z nadeto prevezo čez oči, še snemali in nato izsiljevali. Silili so jih tudi v postenje in stradanje, zaklepali v sobe tudi za več let in silili v spolne odnose z vodjo. Vse gospodarice so priznale krivdo, Ranierju pa bo kazen izrečena septembra. Grozi mu dosmrtna ječa.