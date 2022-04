Se spomnite filma Karate Kid? Glavni igralec ima zdaj 60 let. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ralph Macchio v filmu Karate Kid iz leta 1984, ko je imel 23 let. Foto: Guliverimage/UnitedArchives

Pretekli konec tedna so v Santa Monici priredili podelitev nagrad po izboru občinstva otroškega kanala Nickelodeon, dogodka pa se je med drugim udeležil Ralph Macchio, igralec, ki je zaslovel z vlogo Daniela La Russa iz filmov Karate Kid.

Macchio, ki je novembra lani dopolnil 60 let, se je po rdeči preprogi sprehodil v majici s podobo mojstra Miyagija, mentorja njegovega lika v filmih Karate Kid. Igral ga je Pat Morita, ki si je s to upodobitvijo leta 1984 prislužil nominacijo za oskarja.

Ralph Macchio po skoraj 40 letih spet igra Daniela LaRussa. Foto: Guliverimage/AP

Macchio je po filmih Karate Kid igral v še nekaj filmih in televizijskih serijah, a z nobeno vlogo ni ponovil uspeha mladega mojstra borilnih veščin. Leta 2018 se je kot Daniel LaRusso vrnil v seriji Cobra Kai, ki nadaljuje zgodbo Karate Kida po treh desetletjih. Do zdaj so posneli štiri sezone, napovedana je tudi peta.

