Po nenadni smrti igralca se je oglasila njegova zaročenka

Jacy Nittolo in Ray Liotta septembra lani na premieri filma Veliki svetniki Newarka (The Many Saints of Newark). Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Jacy Nittolo, zaročenka igralca Raya Liotte, je prekinila molk po igralčevi nenadni smrti in mu objavila posvetilo na Instagramu.

"V teh zadnjih nekaj letih je bilo moje življenje popolnoma čarobno," je zapisala ob nizu fotografij, na katerih so tudi njuni otroci iz prejšnjih zvez.

"Najina ljubezen je bila globoka in jo bom za vedno nosila v srcu. Vsak dan sva se smejala in bila sva nerazdružljiva, med nama je bila divja kemija," je nadaljevala, "pomenil mi je vse na svetu in nikoli se nisva mogla naužiti drug drugega. To je bila tista resnična ljubezen, o kateri vsi sanjajo. Bil je najbolj čudovita oseba, kar sem jih kdaj poznala."

Jacy Nittolo in Ray Liotta sta se spoznala s posredovanjem njunih otrok, igralčeva hčerka Karsen je namreč na neki zabavi spoznala sina Jacy Nittolo in dogovorila sta se, da morata njuna starša na zmenek. Zaradi skoraj 20-letne razlike v starosti sta imela sprva oba precej zadržkov, ki pa so kmalu izpuhteli. Decembra 2020 sta se zaročila.

Ray Liotta je v četrtek v Dominikanski republiki, kjer je snemal nov film, umrl v spanju.