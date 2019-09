Pevec je po razhodu z manekenko videti neprepoznaven #foto

The Weeknd se je sinoči udeležil mednarodne premiere filma Uncut Gems na filmskem festivalu v Torontu, kjer je mnoge presenetil s povsem spremenjenim videzom. Nova, krajša pričeska in pobrita brada, od katere so ostali le brki, sta poskrbeli za to, da ga mnogi sploh niso prepoznali.

Uncut Gems je za 29-letnega glasbenika prvi celovečerni film, v katerem je zaigral ob Adamu Sandlerju, Idini Menzel in Julii Fox.

Brez prepoznavne brade in višje pričeske. Foto: Reuters

Na premieri je bil videti neprepoznaven. Foto: Reuters

The Weeknd, kot smo ga vajeni od prej. Foto: Getty Images

Ponovni konec oba prebolevata enako

Novi videz je morda posledica razhoda z manekenko Bello Hadid, s katero sta se za konec odločila že drugič. Prvič sta postala par leta 2015, a se razšla že leto kasneje, ponovno pa sta poskusila lani in tudi v drugo je zveza trajala le eno leto.

Z Bello Hadid sta se razšla že drugič. Foto: Getty Images

Kot kaže tudi Bella, propadlo razmerje raje preboleva z drugačno pričesko, saj se je pred kratkim pojavila z novo, svetlejšo barvo las.

In tudi Bella se je odločila za spremembo videza. Foto: Getty Images

