"Srečati Anžeja Dežana na Prešernovem trgu - neprecenljivo," je na Instagramu zapisal pevec Omar Naber ob fotografiji z nekdanjim glasbenim tekmecem. Naber in Dežan sta namreč oba tekmovala v nacionalkinem šovu talentov.

"Od takrat mineva 17 let, štelo se je leto 2004. On je zasedel drugo mesto, jaz prvo," je zapisal Naber in nadaljeval: "Od takrat sva oba sodelovala na Evroviziji, oba živela v Londonu, in srečati se po tolikih letih na starem mestu je bilo lepo."

Tako sta Naber in Dežan videti danes:

... in tako sta bila videti leta 2005:

Foto: Mediaspeed

Fotografija glasbenih kolegov, ki jo je objavil Naber, je sprožila obilico navdušenih komentarjev, med njimi pa tudi opazk, da je Anžej Dežan povsem neprepoznaven. S tem se Naber sicer ni strinjal, odvrnil je: "Ma, isti je."

Medtem ko se Naber tudi po skoraj dveh desetletjih še vedno ukvarja z glasbo, pa je Dežana karierna pot odnesla drugam, v modni svet. Med drugim je delal že za Vogue, Chloé, Burberry in Chanel.

Več o tem preberite v intervjuju: