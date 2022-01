Neprepoznaven Jurij Bradač ponovno v videospotu, tokrat v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

48-letni Jurij Bradač še vedno velja za enega izmed najbolj prodornih slovenskih manekenov v tujini. Leta 2009 ga je ves svet občudoval v spotu za Bad Romance, eni največjih uspešnic slavne pevke Lady Gaga, ki ima na YouTubu že 1,5 milijarde ogledov. Jurij Bradač, ki je v tujini poznan po imenu Yuri Bradac, je po dolgem času spet na slovenski sceni, tokrat ga lahko vidimo tudi v Savastanovem spotu za komad Debeli.

Reper in maneken sta se spoznala med snemanjem v Novem svetu, znani mariborski restavraciji, specializirani za morsko hrano.

Jurij Bradač še vedno živi v Los Angelesu. V tem času je postal državljan Združenih držav Amerike, posnel nekaj kratkih filmov in nastopil v videospotih, med drugim tudi z Jennifer Lopez in Enriquejem Iglesiasom.

V času bivanja v ZDA pa se je srečal tudi z roko pravice. Leta 2016 so ga namreč kar dvakrat aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, leta 2018 pa so ga aretirali, ker naj bi poskušal iz trgovine oditi z ženskimi najlonkami in nekaj kosi spodnjega perila. Bradač je razložil, da naj bi šlo zgolj za nesporazum.