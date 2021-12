Nekdanji Čarlijev angelček je pri 77 letih videti mlajši od sina

76-letna igralka Jaclyn Smith je še danes najbolj znana po svoji vlogi v Čarlijevih angelčkih, eni izmed najbolj priljubljenih serij vseh časov, kjer je upodobila Kelly Garrett. Bila pa je tudi edina ženska igralka, ki je v seriji nastopala od leta 1976 pa vse do njenega konca leta 1981.

Mama dveh otrok in štirikrat poročena Jaclyn je pred leti zbolela za rakom na dojki in bolezen tudi uspešno premagala. Bila je ena od prvih zvezdnic, ki so se podale v svet mode in izdale tudi lastno kolekcijo oblačil.

Kljub temu da je zakorakala v osmo desetletje, je videti senzacionalno. Najnovejša fotografija, na kateri pozira z 39-letnim sinom Gastonom Richmondom, ki ga je dobila s tretjim možem Anthonyjem B. Richmondom, je povzročila norijo med njenimi sledilci in oboževalci.

Foto: Guliverimage "Videti sta kot brat in sestra," so ji sporočili zvesti oboževalci, ki niso skrivali navdušenja nad mladostnim videzom svoje najljubše igralke.

Tega pa igralka "dolguje" zdravemu načinu življenja, saj redno telovadi, vadi jogo in pogosto pije zelene smutije, ter še kakšnemu kirurškemu posegu.