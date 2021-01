Nekdanje Bondovo dekle Tanya Roberts zdaj res umrlo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka Tanya Roberts, znana kot nekdanje Bondovo dekle ter po vlogah v televizijskih serijah Oh, ta sedemdeseta in Čarlijevi angelčki, je po besedah njenega partnerja Lancea O'Briena umrla v ponedeljek zvečer v bolnišnici v Los Angelesu. Njen publicist Mike Pingel je sicer smrt napačno naznanil že v nedeljo.

Ameriški mediji, med njimi New York Times in Vanity Fair, poročajo, da je Pingel novinarje najprej obvestil, da je Robertsova umrla v nedeljo, nato pa je O'Brien zagotovil, da to ni res, ker je bila še vedno živa, ampak v kritičnem stanju. Petinšestdesetletna igralka je potem res umrla v ponedeljek zvečer, vendar vzroka smrti še niso objavili, piše STA.

Njeno smrt je po telefonskem klicu zdravnikov Robertsove potrdil O'Brien, ta je za televizijo Fox News povedal, da je bila v bolnišnici zaradi zapletov ob vnetju sečevoda. Igralko so 24. decembra prepeljali v bolnišnico, potem ko je omedlela med sprehajanjem psov.

Pingel je povedal, da njena smrt ni povezana z novim koronavirusom, čeprav je imela po prihodu v bolnišnico težave z dihanjem in so jo priključili na ventilator. Pingel drugega vzroka za njene zdravstvene težave še ni navedel.

Umrla naj bi v ponedeljek zvečer

O'Brien je za medij TMZ razložil, da je Robertsovo nazadnje v nedeljo obiskal v bolnišnici in zdravniki so ga obvestili, da umira. Ko je bil v sobi, ga je pogledala in mu poskušala dati roko, zatem je omedlela, O'Brien pa je zapustil bolnišnico brez pogovora z zdravniki.

Iz bolnišnice so ga potem poklicali v ponedeljek sredi intervjuja za TMZ in mu zagotovili, da še ni umrla. Danes pa so ga nato obvestili, da je umrla v ponedeljek zvečer, piše STA.

Foto: Reuters Tanya Roberts je najbolj znana po vlogi geologinje Stacey Sutton v filmu Od tarče do smrti iz leta 1985 iz franšize filmov o Jamesu Bondu, v katerem je v vlogi agenta 007 nazadnje zaigral Roger Moore.

Rodila se je kot Victoria Leigh Blum 15. oktobra 1955 v newyorškem predelu Bronx. Najprej se je posvečala manekenstvu, nato je dobila veliko priložnost v zadnji sezoni Čarlijevih angelčkov, kjer je prevzela vlogo zasebne preiskovalke Julie Rogers. Na svoji spletni strani je omenjeno vlogo označila za začetek svoje igralske kariere. Ta je trajala več kot 30 let.

Televizijskemu občinstvu je dobro znana iz serije Oh, ta sedemdeseta, kjer je v 81 epizodah upodobila Midge Pinciotti, mamo protagonistke Donne.

Med drugim je zaigrala tudi v akcijsko-fantazijskem filmu Sheena kot naslovna junakinja Sheena, kraljica džungle. Njena zadnja vloga je bila Elle v seriji Barbershop iz leta 2005, še piše STA.