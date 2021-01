Preobrat: nekdanje Bondovo dekle pomotoma razglasili za mrtvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralko Tanyo Roberts (fotografija iz leta 2006) so mediji pomotoma razglasili za mrtvo. Foto: Reuters

Ameriško igralko Tanyo Roberts, ki je najbolj znana po vlogi Bondovega dekleta v filmu Od tarče do smrti, so mediji očitno pomotoma razglasili za mrtvo. Podatek, da je igralka v nedeljo umrla v 66. letu starosti, ne drži, je sporočil njen predstavnik za stike z mediji. Robertsova je sicer trenutno v bolnišnici v Los Angelesu, njeno zdravstveno stanje pa je kritično.

Igralko Tanyo Roberts so 24. decembra prepeljali v bolnišnico, potem ko je omedlela med sprehajanjem psov. Trenutno je hospitalizirana na oddelku za intenzivno nego, njeno zdravstveno stanje pa ostaja resno. Konec tedna so se v javnosti pojavile napačne informacije, da je igralka umrla.

Robertsova je najbolj znana po vlogi geologinje Stacey Sutton v Bondovem filmu Od tarče do smrti iz leta 1985, v katerem je v vlogi agenta 007 zaigral Roger Moore. Televizijskemu občinstvu je ostala v spominu po svojih vlogah v zadnji sezoni Charliejevih angelčkov in seriji Oh, ta sedemdeseta.