Nečakinja princese Diane se je poročila z 32 let starejšim milijonarjem

Kitty Spencer, najstarejša hčerka brata princese Diane, Charlesa Spencerja, se je pretekli konec tedna poročila z južnoafriškim modnim tajkunom, ki je pet let starejši od njenega očeta. Multimilijonarja Michaela Lewisa je spoznala pred tremi leti, zaročila pa sta se decembra 2019.

Sestrična najslavnejših princev na svetu Harryja in Williama je za svoj poročni dan nosila kreacijo Dolce Gabanna, znamko, za katero kot model dela zadnja štiri leta. Na razkošni slovesnosti v graščini Villa Aldobrandini z razgledom na Rim je bilo prisotnih kar nekaj znanih imen, med njimi britanska pop zvezdnica Pixie Lott in žena igralca Idrisa Elbe, Sabrina.

Zvezo s tajkunom je dolgo prikrivala

Novica o zaroki z direktorjem skupine Foschini je v medije prišla januarja lani, le šest mesecev po tem, ko sta se v Hamptonsu prvič javno pojavila kot par.

V majskem intervjuju za revijo Town and Country je Kitty spregovorila, da se njeno zasebno in romantično življenje ne tiče nikogar. "To, koga ljubim ali koga ne, se ne tiče nikogar," je povedala in dodala, da je zanjo ljubezen "najpomembnejša stvar na svetu." 30-letnica se je za svojega bodočega moža pred poroko spreobrnila v judovsko vero.

Kitty je svetovno javnost pritegnila po poroki svojega bratranca princa Harryja z Meghan Markle, kjer se je pojavila v zeleni kreaciji Dolce & Gabbana in so se vsi začeli spraševati, kje se je skrivala dotlej. Mlada lady se je pred tem že dolgo ukvarjala z manekenstvom, a vrata so se ji na široko odprla po odmevni poroki.

Preberite več: