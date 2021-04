Mick Jagger: S proticepilci preprosto nima smisla razpravljati

Pred kakšnim tednom dni je Mick Jagger predstavil novo skladbo, v kateri se ukvarja s tem, kako se je svet spremenil zaradi pandemije covid-19. Med drugim se je v njej ponorčeval tudi iz nasprotnikov cepljenja.

V intervjuju za glasbeno revijo Rolling Stone pa je obširneje pojasnil, kaj si misli o ljudeh, ki okoli cepljenja in cepiv pletejo različne teorije zarote. Kot je dejal, je med temi tudi več njegovih bližnjih prijateljev in članov družine, zaradi česar je tudi napisal to pesem.

Foto: Reuters

"Imam prijatelje in sorodnike, ki so se zapletli v te popolnoma nesmiselne stvari. Seveda o tem nima smisla razpravljati z njimi. Verjamejo v to in ne glede na to, kaj jim rečete, bodo še naprej verjeli. Tu racionalnost ne pomaga."

Ob tem je spomnil na otroško paralizo, ki je bila še v času njegovega otroštva zelo razširjena, preden so jo s cepivom uspešno obvladali. "Ti ubogi otroci so ali umrli ali ostali pohabljeni, to se je zgodilo tudi veliko mojim vrstnikom," je dejal, "ali bi svojega otroka cepili ali bi raje videli, da ostane nepokreten? Toda s temi ljudmi se o tem ne moreš pogovarjati."

