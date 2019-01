Meghan Markle spregovorila o roku poroda in spolu otroka

Princ Harry in Meghan Markle bosta starša prvič postala to pomlad, a točnejšega datuma še nista razkrila. Vsaj do zdaj. Meghan je med zadnjo kraljevo obveznostjo oboževalki razkrila, da je v šestem mesecu nosečnosti in da prvorojenca s Harryjem pričakujeta konec aprila.

Ob tem je spregovorila tudi o spolu otroka. Dejala je, da si s Harryjem želita, da bi to ostalo presenečenje vse do poroda. Ena od oboževalk jo je še povprašala o nosečnosti, na kar je 37-letna nekdanja igralka odgovorila, da so šli zadnji meseci res hitro mimo.

Če bo prvi otrok vojvode in vojvodinje Susseške res prišel konec aprila, bo lahko praznoval skupaj s prababico, kraljico Elizabeto II., ki ima rojstni dan 21. aprila, ter bratrancem, princem Louisom, ki se je rodil 23. aprila.

Vojvodinjo so še pohvalili, ker kljub vse večjemu trebuščku še vedno nosi tako visoke pete. Foto: Getty Images

Preberite si še: