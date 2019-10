Indira si na noč čarovnic želi nekaj zloveščega #video

Nocoj obeležujemo noč čarovnic, številnim bolj znano po angleškem izvirniku Halloween. In čeprav smo stari keltski običaj v sodobni preobleki uvozili iz tujine, je ta pri nas iz leta v leto bolj priljubljen. Tudi Slovenci na hišni prag ali na okna radi postavimo strašljive buče in drugo okrasje, ki naj bi po ljudskem izročilu odganjalo zle duhove, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Stari Kelti, ki so prvega novembra slavili začetek novega leta, so namreč verjeli, da se noč pred dnevom mrtvih, torej 31. oktobra, duhovi pokojnih vračajo na Zemljo in obiščejo svoje domove. V strahu pred tem, da bi srečali mrtve, so se ljudje skrivali za različnimi maskami in ustvarjali velik hrup. Kako si eno takšnih mask narediti doma in kaj o Halloweenu menijo znani Slovenci, preverite v zgornjem posnetku.