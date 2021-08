Igralka neprekinjeno doji že več kot sedem let

"So dnevi, ko je težko, ko sem utrujena in hočem svoje telo nazaj. Obenem pa sem izjemno hvaležna za to izkušnjo," je zapisala.

Prejšnji teden, ko smo obeleževali svetovni teden dojenja, je o tem spregovorila tudi avstralska igralka Teresa Palmer, ki jo poznamo iz serije HBO Razkrivanje čarovnic (Discovery of Witches).

"Danes je 2.728. dan, odkar neprekinjeno dojim," je pred tednom dni na Instagramu zapisala ob seriji fotografij, na katerih doji svoje tri otroke, "dojim od 17. februarja 2014, ko se je rodil moj prvi sin. Dojila sem ga, ko sem bila že noseča z drugim sinom, nato sem ju leto dni dojila skupaj."

"Drugega sina sem dojila ves čas tretje nosečnosti, nato pa sem ga skupaj s hčerko dojila v paru," je nadaljevala 35-letna igralka, ki je trenutno četrtič noseča, "skozi to nosečnost še vedno dojim hčerko in kmalu bom že tretjič dojila dva otroka."

"So dnevi, ko je težko, ko sem utrujena in hočem svoje telo nazaj. Nato pa pridejo dnevi, ko sem izjemno hvaležna za to izkušnjo. Imam privilegij, da se lahko odločim za dojenje, česar ne more vsakdo. Za nekatere je lažje kot za druge. Poznam veliko žensk, ki so želele dojiti, a zaradi neželenih posledic niso mogle," je zapisala.

"Ženske bi morali slaviti, in sicer ne glede na to, kako hranijo svoje otroke, in jih ne bi smeli obsojati. Odkar dojim, so mediji pogosto objavljali svoja mnenja o tem, da dojim v javnosti, da dojim otroka, starejšega od enega leta, in da dojim dva otroka hkrati," je poudarila igralka in opisala, kako sta jo pred dvema letoma neznana moški in ženska napadla, ker je na klopci v parku dojila svojo šest tednov staro hčerko.

"Če bi se mi to zgodilo, ko sem prvič postala mama, bi me to hudo prizadelo," je še zapisala, "zdaj upam, da bodo lahko vse ženske, ki želijo in lahko dojijo, to počele brez strahu pred obsojanjem. Ne morem verjeti, da se o tem sploh še razpravlja."

