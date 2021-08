Igralčeva hči pokazala novo tetovažo, njegov odziv je mnoge nasmejal

Ireland Baldwin, hči nekdanjih zakoncev Aleca Baldwina in Kim Basinger, je na Instagramu objavila fotografijo svoje rame, ki jo krasi nova tetovaža, podoba gole temnolaske.

Ob fotografiji se je vsula množica komentarjev njenih sledilcev, med njimi pa se je znašel tudi Baldwinov odziv, ki je hčerkino novo tetovažo komentiral le z: "Ne!"

Foto: zajem zaslona/Instagram

Njegov odziv je sledilce 25-letne Ireland dodobra nasmejal. "Imam 52 let in moja mama se še vedno enako odzove na vsako mojo novo tetovažo," je zapisala ena od sledilk, medtem ko mu je nekdo drug navrgel: "Raje se ukvarjaj z vzgojo preostalih otrok, ta je že odrasla." Baldwin ima namreč z drugo ženo Hilario kar šest otrok, starih od sedem let do le nekaj mesecev.

Odgovor kritikom: To ni vaša stvar

Nad tetovažo sicer niso bili navdušeni niti vsi Irelandini sledilci. Nekateri so komentirali, da je naslikana ženska videti kot Kylie Jenner, drugim tetovaža na splošno ni bila všeč. Na vse te komentarje pa je Ireland odgovorila: "Rada imam svoje tetovaže, nove si bom omislila tudi v prihodnje, ker je to moje telo, življenje je kratko, predvsem pa to ni vaša stvar. Ali ste mislili, da to počnem zaradi vas?"