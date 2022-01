Govorice so vse glasnejše: Brad Pitt v zvezi z znano švedsko pevko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brad Pitt in pevka Lykke Li sta že nekaj mesecev v razmerju, poroča tabloid The Sun, ki navaja, da švedska glasbenica živi zelo blizu igralčevega losangeleškega domovanja, zaradi česar se jima je do zdaj uspelo skrivati pred očmi javnosti.

Govorice, da se med 58-letnim igralcem in 35-letno pevko nekaj plete, krožijo že nekaj časa, skupaj so ju opazili tudi na večerji, The Sun pa zdaj zatrjuje, da sta res skupaj.

Pitt se je leta 2016 razšel z igralko Angelino Jolie, s katero se še vedno borita za skrbništvo nad njunimi šestimi otroki. V zadnjih letih o njegovem zasebnem življenju ni bilo veliko znanega, povezovali so ga z vrsto žensk, a se uradno ni videval z nobeno.

