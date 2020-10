Gasilci za dober namen slekli majice in se postavili pred objektiv #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot vsako letos so izbrani postavni avstralski gasilci tudi letos slekli majice in pozirali za koledar, s katerim zbirajo dobrodelna sredstva. Letos jih bodo namenili za zaščito avstralskih divjih živali.

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta je ves svet z grozo spremljal obsežne požare, ki so pustošili po Avstraliji, uničevali rastje in zahtevali okoli milijardo življenj divjih živalih.

"Nikogar ni, ki se ga niso dotaknili prizori živali, ki poskušajo ubežati plamenom, in težko je doumeti, kakšno uničenje so ti požari povzročili," je dejal David Rogers, vodja projekta koledarjev, ki jih vsako leto posnamejo gasilci iz vse Avstralije. Pred objektiv so se postavili tudi letos, izkupiček koledarjev za leto 2021 pa bodo namenili organizacijam, ki skrbijo za zaščito divjih živali v Avstraliji.

Foto: Cover Images

Letos so pripravili koledarje s šestimi različnimi temami. Na fotografijah postavni gasilci pozirajo z različnimi, večinoma rešenimi živalmi, tako divjimi kot domačimi.

Pozirali so z mačkami …

… s psi …

… in z drugimi živalmi, od koal do ponijev.

Koledarje je mogoče naročiti prek te spletne strani, sredstva pa bodo namenili dobrodelnim organizacijam, ki brezdomnim in drugače ogroženim živalim iščejo nove, varne življenjske prostore.

