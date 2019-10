Gasilci, ki vsako leto za dober namen odvržejo majice #video

Koledar, na katerem postavni gasilci pokažejo svoje atribute, je od leta 1993, ko so ga prvič izdali, postal izjemno priljubljen, z njim pa so za dobrodelnost zbrali že več milijonov. Kako? Jasno vam bo iz posnetkov.

Najpostavnejši gasilci iz Avstralije vsako leto oktobra slečejo majice, stopijo pred fotografski objektiv in s tem zbirajo denar za dobrodelne namene. Koledar so prvič izdali leta 1993, takrat so z njim zbirali sredstva za zdravljenje otrok z opeklinami. Projekt je v dobrega četrt stoletja postal izjemna uspešnica, z njim so za različne dobrodelne ustanove zbrali že več kot 2,5 milijona evrov.

Tako je nastajal koledar za leto 2020:

Za leto 2020 bodo izdali kar šest različic - od "klasike" do različic z mucki, kužki, divjimi živalmi, konji in živalmi s kmetije.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Skozi leta so s koledarji zbirali sredstva predvsem za pediatrične bolnišnice, letos pa so se odločili, da bodo denar namenili manjšim, lokalnim dobrodelnim organizacijam. "Zdi se nam pomembno, da pomagamo tudi manjšim društvom, za katere javnost nikoli ne sliši," je pojasnil vodja projekta David Rogers, "to so organizacije, ki so predane svojim lokalnim skupnostim in spreminjajo življenja ljudi."

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Letos so avstralski gasilci k sodelovanju povabili kolege iz Francije in Nemčije, za leto 2021 pa že načrtujejo prvi resnično mednarodni koledar, pri katerem bodo sodelovali gasilci z vseh koncev sveta.