Filip Flisar doživel posebno lepotno preobrazbo #video

Nekdanji smučar prostega sloga je na Instagramu delil prisrčen trenutek s svojo hčerkico Sofio. Ta mu je podarila prav poseben lepotni tretma, ki je vseboval ličenje in lakiranje nohtov.

Mali Sofii z očkom FIlipom ni nikoli dolgčas. Čeprav sta se s partnerico Moniko pred časom razšla, se trudi, da je čim bolj prisoten v življenju svoje triletne hčerke. Tokrat ji je pustil, da mu s slikarskim čopičem in senčilom naredi prav poseben mejkap. Sofia si je dala duška in njegov obraz pobarvala s črno barvo ter se ob tem zelo zabavala.

A ni se ustavilo samo pri ličenju. Filip je hčerkici zaupal celo svoje nohte in kmalu dobil rožnato manikiro.

Foto: Instagram

"Živim sanje vsakega očeta," je zapisal ob posnetku, pod katerim se je vsul plaz komentarjev. "Hahaha, polepšal si mi dan. Če imaš jajca, pojdi tak na pivo," so se šalili njegovi prijatelji in oboževalci, ki zvesto sledijo njegovim ekstremnim podvigom. Takšnim in drugačnim.

