Zgodnje rezervacije prinašajo več ugodnosti!

Še malo in počitnice, čas sprostitve, uživanja in novih doživetij so pred vrati. Ste med tistimi, ki jih čas počitnic in dopustov vedno znova preseneti in potem v paniki poskušajo zadovoljiti vse družinske člane ter najti kompromis med kakovostjo in ceno? Na koncu pa izberete tisto, kar je pač ostalo, plačate pa bistveno več, kot bi lahko? In tako iz leta v leto.

Morda pa lahko letos to popravite. Zakaj bi si povzročali dodaten stres z organizacijo počitnic, ko pa sta načrtovanje in izbor počitnic lahko čisti užitek? In tudi cene zgodnjih rezervacij so občutno nižje, vi pa se lahko vnaprej veselite skupnega časa ter se z družinskimi člani pogovarjate, kaj vse boste med dopustom počeli, katere kraje boste obiskali in katere znamenitosti si boste ogledali. Tako se bo vaš dopust začel, še preden boste prispeli na počitniško destinacijo.

V hotelih Amadria Park se zavedajo, kako stresna je lahko organizacija dopusta, zato so letos sledili motu: načrtovanje dopusta je del užitka – brezskrbno, preprosto in z zagotovljenimi najboljšimi pogoji.

Zagrebu, Šibeniku in Opatiji. Tako ponujajo ekskluzivno ponudbo za vse, ki želijo svoje počitnice načrtovati vnaprej. Z rezervacijo prek spletne strani nudijo 20-odstotni popust na izbrane pakete vin

Vsak izmed paketov je skrbno izbran in bo zadovoljil še tako zahtevnega uporabnika.

Poleg vrhunskih nastanitev, ki vključujejo hotele z od tremi do petimi zvezdicami, Amadria Park ponuja številne novosti in vsebine, ki gostom omogočajo popolno sprostitev in edinstveno izkušnjo. Zagreb bo navdušil vse ljubitelje prestolnic, Opatija je idealna izbira za romantičen pobeg, Šibenik pa bo zagotovil popolne družinske počitnice z največjim pokritim aquaparkom na Jadranu, nepozabno doživetje za vso družino.

Še vedno niste prepričani, zakaj rezervirati pravočasno? Brez stresa – Načrtovanje v zadnjem hipu pogosto prinaša skrbi in nepotrebno naglico. S pravočasno rezervacijo si zagotovite popolno brezskrbnost in se že vnaprej lahko veselite dopusta.

– Najboljše sobe, najlepši razgledi in počitniški termini se hitro zapolnijo. Z zgodnjo rezervacijo si zagotovite tisto, kar si resnično želite. Nižje cene – Zgodnja rezervacija pomeni prihranek! Zakaj bi plačali več, če lahko uživate v prestižnem oddihu s popustom?

– Zgodnja rezervacija pomeni prihranek! Zakaj bi plačali več, če lahko uživate v prestižnem oddihu s popustom? Načrtovanje kot užitek – Že samo pričakovanje počitnic prinaša veselje. Zgodnja rezervacija vam omogoča, da v miru načrtujete vse podrobnosti in se sproščeno pripravite na oddih. Letos ne odlašajte do zadnjega trenutka!

