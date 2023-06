Že veste, kje boste preživeli dopustniške dni? Za vas imamo nekaj predlogov.

Čeprav se vreme s tem trenutno še ne strinja, bomo kmalu vstopili v vrhunec turistične sezone in tudi obdobje (od julija do septembra), ko Slovenci največ potujemo. Osnovna potovalna lekarna je praviloma vedno na seznamu nujnih stvari, na katere pred potovanjem ne pozabimo – kaj pa zdravstveno zavarovanje v tujini? Zavarovanje za tujino , ki ga sklenemo pred odhodom, nam lahko prihrani veliko denarja, časa in raznih nevšečnosti, če bi šlo kaj narobe. Z zavarovanjem za tujino se znebite skrbi, da bi morali iskati izvajalca, ki bo vključen v javni sistem, prav tako pa vam ni treba skrbeti glede doplačil.

Čeprav zavarovanje še danes marsikdo vidi kot nepotreben strošek, je izračun jasen. Če se zgodi prometna nesreča s hujšimi posledicami ali se pojavi bolezen, lahko strošek zavarovanja kaj hitro postane zanemarljiv v primerjavi s finančnim prihrankom za plačilo zdravstvenih storitev. Izkoristite 10 % popusta za sklenitev zavarovanja prek spleta.

Kje smo Slovenci dopustovali lani?

Po podatkih statističnega urada je na vsaj eno zasebno potovanje lani odpotovalo okoli 1,2 milijona oz. 66 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. To je šest odstotkov Slovencev več, kot jih je potovalo predlani. 48 odstotkov vseh zasebnih potovanj so prebivalci opravili v Sloveniji, 52 odstotkov pa v tujini.

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (60 odstotkov vseh tovrstnih potovanj), sledile so Italija (devet odstotkov), Bosna in Hercegovina (devet odstotkov) ter Avstrija (štiri odstotke).

Nesreča nikoli ne počiva

Slovence torej tujina zanima in radi jo raziskujejo. Ob tem pa se zlahka pozabi, da lahko že majhna zdravstvena težava hitro zagreni oddih. Ko načrtujete potovanje v tujino, je dobro pomisliti na vse, kar se na poti lahko pripeti. Tudi na vse neljube, nesrečne situacije. S slovenskim pregovorom, da Nesreča nikoli ne počiva, se je verjetno soočil že marsikateri popotnik, ki mu je nepredvidena bolezen oziroma nesreča pokvarila dopust. Zato ne čudi, da se vse več svetovljanov odloča za sklenitev zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Zavarovanje TUJINA je zavarovanje za tujino z asistenco, ki zagotavlja bolj brezskrbno dopustovanje in počitnice v tujini, če tam zbolimo ali se poškodujemo. je zavarovanje za tujino z asistenco, ki zagotavlja bolj brezskrbno dopustovanje in počitnice v tujini, če tam zbolimo ali se poškodujemo.

So vse zdravstvene storitve z evropsko zdravstveno izkaznico brezplačne?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga ima sklenjena večina Slovencev, krije le doplačila zdravstvenih storitev v Sloveniji, zato moramo za svojo varnost na počitnicah v tujini, poskrbeti z zavarovanjem za tujino.

Po Evropi, ki je destinacija večine potovanj Slovencev, v osnovi velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. Večina popotnikov se za tovrstne primere zanaša na evropsko zdravstveno izkaznico, s katero boste med začasnim bivanjem v državah članicah EU ter nekaterih drugih državah upravičeni do nujne zdravniške pomoči pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so vključene v javno zdravstveno mrežo v tuji državi.

Evropska zdravstvena izkaznica vam zagotavlja enake javne zdravstvene storitve, kot jih imajo prebivalci države, ki jo obiskujete. A pozor – upoštevajte, da je Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja vedno imela svoje omejitve.

Evropska kartica ne zadostuje

Zapomniti si morate, da krije izključno stroške nujnega zdravljenja v bolnišnicah, ko je ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe in ki so del javne zdravstvene mreže. Ne omogoča asistence v slovenskem jeziku, ne krije prevoza domov in če zdravljenje poteka v zasebni bolnišnici, se lahko vaša urgenca stroškovno precej zaplete.

Evropska kartica ne krije stroškov zdravstvene oskrbe pri zasebnikih. Prav tako ne krije stroškov prevozov v zasebno bolnišnico, vrnitve v Slovenijo in storitev, ki jih zagotavljajo turistične ambulante na Hrvaškem. Tudi stroški zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, kadar ste v tujo državo odpotovali z namenom zdravljenja ali poroda v tej državi, niso kriti.

Stroški se na podlagi evropske kartice povrnejo v višini povprečne cene enake storitve v Sloveniji. Ker je ta strošek v tujini običajno višji, pogosto ni povrnjen v celoti.

Primer: na Hrvaškem turistične ambulante niso del javne mreže Povedano drugače, evropska zdravstvena izkaznica velja za javne zdravstvene ustanove: na Hrvaškem na primer turistične ambulante niso del javne mreže. Če storitve doplačujejo domačini, jih boste morali tudi vi – temu se reče sistem participacije oziroma soudeležbe pri stroških. Hrvaška ima sistem participacije, zato boste npr. za obisk zdravnika, izdan recept ali za bolnišnični dan plačali tamkajšnjo "tarifo". Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vam tega stroška ne bo povrnil. Kot že omenjeno, to velja le za zdravstvene izvajalce in ustanove, vključene v sistem javnega zdravstva. T. i. turistične ambulante to niso – tam bodo storitve v celoti samoplačniške.

Z zavarovanjem za tujino se znebite skrbi, da bi morali iskati izvajalca, ki bo vključen v javni sistem, prav tako pa ste brez skrbi glede doplačil.

Pred odhodom v tujino sklenite zavarovanje TUJINA. Zakaj?

Čeprav pred dopustom ne premišljujemo radi o nezgodah in boleznih, si je vseeno priporočljivo zagotoviti zavarovanje za tujino, ki bo krilo vse nujne stroške zdravljenja, saj so ti v tujini lahko zelo visoki.

Zavarovanje za tujino z asistenco vam zagotavlja ustrezno finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni v tujini. Zagotavlja vam organizacijo medicinske pomoči in kritje nujnih stroškov, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode: medicinske oskrbe, obiska zdravnika, nakupa zdravil in zdravniških pripomočkov, prevoza do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj, zdravljenja v bolnišnici ali kliniki, prevoza v domovino, prevoza posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca, stroškov prevoza in bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca, prevoza družinskega člana, nujnih zobozdravstvenih storitev, spremstva otroka do 18. leta starosti idr. vse do višine dogovorjene zavarovalne vsote na polici.

Zavarovanje vam zagotavlja koriščenje zdravstvenih storitev v tujini in tudi pomoč Asistenčnega centra, kjer vam bodo v slovenščini 24 ur in vse dni v letu pomagali najti izvajalca, urediti stroške, po potrebi pa vam lahko pomagajo tudi razumeti izvide, ki ste jih prejeli.

Če potujete z otroki, je več kot smiselna sklenitev družinskega zavarovanja.

#Hrvaška, otok Lastovo

Hrvaška s svojimi slikovitimi obalnimi mesteci med Slovenci že dolga leta velja za najbolj priljubljeno počitniško destinacijo. Pa ste že obiskali otok Lastovo? Tam boste v miru in tišini uživali v nedotaknjeni naravi, čudoviti pokrajini, skritih kotičkih, lokalni kulinariki in prekrasnem morju.

#Albanija

Albanija v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena destinacija za poletne počitnice in hkrati destinacijo, ki se je množični turizem še ni dotaknil. Številni menijo, da gre za podcenjeno dopustniško državo, saj skriva številne neokrnjene kotičke in pristno gostoljubje. Obala, ki se razteza ob Jadranskem in Jonskem morju, ponuja številne čudovite plaže. Od peščenih plaž do skalnatih zalivov – našli boste različne tipe plaž, ki zadovoljijo vse okuse. Nekatere priljubljene plaže so Saranda, Durrës, Ksamil, Vlora in Himara.

#Portugalska, Algarve

Portugalska, ki ponuja odlično kombinacijo sončnih plaž in slikovitih mest, tudi med Slovenci postaja vedno bolj priljubljena. Največ se jih sicer odloča za mesti Lizbona in Porto, gledano v svetovnem merilu pa je izredno visoko na seznamu provinca Algarve. Destinacija, ki sicer velja za meko deskanja, se na seznamu želja vse bolj vzpenja tudi med tistimi, ki niso vešči surfanja.

#Italija, Sardinija

Sardinija je med številnimi poznana tudi kot evropski Maldivi. Čeprav je primerjava med Sardinijo in Maldivi morda le metaforična, pa Sardinija zagotovo ponuja čudovite plaže in kristalno čisto morje, ki se lahko primerjajo z Maldivi.

In če smo že v Italiji – z dopustom na Amalfijski obali ali na Siciliji vsekakor ne boste zgrešili.

#Španija, Majorka

Majorka je znana po svojih prelepih plažah z belim peskom in turkiznim morjem. Od živahnih plaž, kot je Playa de Palma, do slikovitih skritih zalivov, kot je Cala Varques, boste našli plaže, ki ustrezajo vsem okusom. Playa de Muro, Cala Agulla, Es Trenc in Cala Mesquida so le nekatere izmed najbolj priljubljenih plaž na otoku.

