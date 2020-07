Zakaj to poletje obiskati Mursko Soboto?

Oglasno sporočilo

Expano , po katerem slovi Pomurje, se ponosno dviga na obali Soboškega jezera. V notranjosti paviljona je interaktivni doživljajski park, kjer lahko s pomočjo sodobne multimedijske tehnologije spoznavate Pomurje kot še nikoli prej. Tu vas čaka neskončno morje dogodivščin in obilo zabave. V maketi stratosferskega balona z VR-očali se lahko povzpnete do neba in uživate v razgledih na panonsko nižino in vinorodne griče ali pa s pomočjo nevroznanosti spoznavate vodna bogastva regije.

Obisk v Expanu je odlična izbira, s katero si ustvarite nepozabni prvi vtis, ki vas bo navdihnil za nadaljnje raziskovanje Pomurja. Ob obisku si obvezno privoščite kosilo na terasi z razgledom na jezero, kupite spominek ter uživajte v odkrivanju znamenitosti regije.

Obrežje jezera je polno priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa v družbi družine in prijateljev. Jezero se ponaša z gibalnim parkom za odrasle, ki ga sestavlja 34 zunanjih fitnes naprav, otroci pa uživajo na igrišču. Tik ob gibalnem parku so štiri hiške z žarom, kjer lahko pripravite piknik na prostem. Jezero ponuja še plavanje, vodene vadbene rutine v vadbenem parku, supanje, jadranje, vožnjo s kajakom in kanujem ter najrazličnejše dejavnosti za otroke.

Murska Sobota je srce Pomurja. Razlogi za obisk tega zelenega mesta so številni – drugačnost, mir, gostoljubnost, okus dobrega vina in pristne kuhinje. Sredi parka v mestnem jedru stoji renesančni dvorec s konca 16. stoletja. Očara z veličino in prepriča s spokojnostjo. Le po petih minutah hoje skozi park nas pozdravi mestno središče z veličastnimi secesijskimi stavbami. Najlepša med njimi, zgrajena leta 1907, je dom regionalnemu kulinaričnemu centru Hranilnica prekmurskih dobrot, kjer vas razvajajo z lokalnimi dobrotami.

Za Hranilnico prekmurskih dobrot se nahaja manjše dvorišče, ki ga mimoidoči stežka opazijo. A v poletnih večerih, ko na tem majhnem dvorišču odzvanja glasba, navdihnjena z jazzom, bluesom, funkom in drugimi ritmi, marsikomu zastane korak. Skrito dvorišče tako postane udoben prostor, kjer si spočije srce in se nahrani duša. To poletje bodo nastopili Ana Bezjak Trio, Skupina Anbot, GypsyJazzSteirerHuat, Mia Žnidaršič Trio, Ratko Zjaca Band, Fake Orchestra, Tonč Feining Trio in Prašnati.

Vsak drugi petek se v mestnem središču odvija festival ulične kulinarike Sočna vilica, ki ponuja odlične lokalne jedi, eksotične okuse, vrhunska vina in pester izbor piv.

Poletni petkovi večeri v mestu pa so rezervirani za koncerte pod zvezdami. To poletje bodo v sklopu Soboškega poletja med drugim goste zabavali odlični slovenski glasbeniki: Prekmurska godba Bakovci in Moira, Tango story & Irena Yebuah Tiran, KiNG FOO, Klemen Slakonja in band, Bilbi in Oberdixie Band.

Reka Mura očara z izjemnim rastlinskim in živalskim svetom. Doživite jo lahko kar iz čolna. Prepustite se divji pustolovščini raftinga po Muri ob spremljavi žuborenja vode. Lepoto zelenega Pomurja lahko doživite tudi na kolesu in se odpravite po več kot 600 kilometrih označenih kolesarskih poti. V spomin na preteklost pa vas brod na Muri prepelje z levega na desni breg reke.

Murska Sobota – TOP 10 1. EXPANO 2. SOBOŠKO JEZERO 3. GRAD MURSKA SOBOTA S POMURSKIM MUZEJEM 4. DVOREC RAKIČAN 5. REKA MURA 6. KOLESARJENJE 7. SKRITO DVORIŠČE 8. SOBOŠKO POLETJE 9. SOČNA VILICA 10. PREKMURSKA GIBANICA

Naročnik oglasnega sporočila je Mestna občina Murska Sobota