Zadar – izberite scenarij za svoj sanjski dopust!

Foto: Igor Goić

Po dneh, polnih rutinskih opravil, končno prihaja tisti čas, ko se lahko sprostite in prepustite avanturam, poletnemu soncu, nenačrtovanim dogodivščinam, drugačnim ljudem, mamljivim jedem in, kar je najpomembneje, naredite vse, kar je moralo do zdaj počakati.

Uresničite lahko svoje sanje in postanete eden od likov iz tistih filmov, ob katerih se sicer sproščate pred spanjem. Kakšno vznemirljivo življenje imajo! Ko bi le lahko postali kot oni – vsaj za en dan.

Foto: Stipe Surac

Pa veste, da obstaja kraj, ki bo izpolnil vse vaše želje?

Gre za mesto na hrvaški obali, kjer lahko živite po svojem scenariju.

Zadar, to čudovito središče hrvaškega Jadrana, vas vabi, da izberete svoj film in postanete to, kar si želite postati že od nekdaj!

Bodite Indiana Jones

Foto: Igor Goić

Nadenite si kavbojski klobuk, oblecite bež obleko in se odpravite v skrivnostne zadrske uličice ter raziščite skrite zaklade v rimskih zapuščinah – mesto je staro kar tri tisoč let, zaradi česar je kot pravi muzej na prostem (s čimer se strinja tudi Unesco)!

Ostanki številnih vojn, ropov in opustošenj: vplivi številnih kultur in arhitektur in nova arheološka odkritja, ki se tukaj razodevajo še dandanes – zakaj torej ne bi bilo naslednje poletje vaše?

Bodite Claude Monet

Foto: Tim Ertl

Mar obstaja lepše slikarsko platno od čudovitega primorskega mesta? Naj vsaka vaša poteza s čopičem ujame aromatično zelenje in sonce, ki se lahkotno lesketa na površini morja, nato pa obsije starodavne kamnite zgradbe – ulovite pisanost tržnic in radosten nasmeh na obrazih.

Foto: Stipe Surac

In potem, ko se sonce odpravi spat in vzdušje postane mamljivo sproščeno, se odpravite do obale in doživite enega najlepših sončnih zahodov na svetu. Ko se ta svetla pika združi z obzorjem, Morske orgle pa zaigrajo čudovito glasbo v ozadju, vam bo postalo jasno, o čem točno je govoril Hitchcock.

Bodite James Bond

Foto: Igor Goić

Tiste vijugaste ceste ob morju so kot ustvarjene za vožnjo s kabrioletom z vetrom v laseh, kajne? Samo predstavljajte si čudovito poletno sonce na obrazu in vetrič v laseh, medtem ko ruta vaše sopotnice plapola v tem čudovitem morskem zraku. Resnični old school šarm!

Zamenjajte dolgočasen martini z okusnim maraschinom, medtem ko uživate na jahti in se pripravljate na raziskovanje podvodnega sveta v iskanju tajnega orožja. In potem, ko uspešno opravite svojo misijo, se lahko odpravite do lokalne restavracije in uživate v sveži morski hrani ter zadrski torti po starem receptu.

Bodite Robert Langdon

Foto: Filip Brala

Koliko skrivnosti skrivajo tisočletne zadrske cerkve? Tista misteriozna umetniška dela, ki jih varujejo, morajo imeti v sebi zapisano neko skrivnostno kodo. Pssst! Šifro boste verjetno našli pri Pozdravu Soncu oziroma na eni od 300 steklenih plošč, iz katerih je sestavljen. Vas vodijo nenavadni simboli proti zadrskemu arhipelagu ali svetilniku?

Foto: Igor Goić

Nekaj je gotovo – ne glede na to, v katero smer se boste odpravili, lahko v Zadru vedno najdete kakšno avanturo, navdih, skrivnost ali starodavni spomenik.

In z vsakim korakom ste v tem mestu vse dlje od skrbi vsakodnevnega življenja.

Prav to, kar potrebujete za svoj sanjski dopust, ki ga tokrat ne boste samo sanjali!