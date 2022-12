Z Mariborskega Pohorja prihaja dedek Mraz

Zadnji dve leti, ki so ju zaznamovali ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19, ni bilo tradicionalnega množičnega čakanja na prihod dedka Mraza ob vznožju Pohorja, ampak so v Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Maribor izvajali samo njegove sprevode po soseskah. Letos so se odločili, da znova priredijo tudi množično prireditev pod Pohorjem. Tega dogodka se je v prejšnjih letih udeležilo tudi okoli 3000 ljudi.

V prihodnjih dneh bo dedka Mraza mogoče srečati na ulicah Maribora

"Veliko ljudi pričakujemo tudi letos. Tiste, ki ne bodo uspeli danes priti pod Pohorje, vabimo, da se udeležijo obiskov dedka Mraza po mestu, ki so priložnost za srečanje z njim v manjšem številu," je povedala koordinatorica ZPM Maribor Tadeja Dobaj.

Podrobne poti dobrega moža bodo objavljene na spletni strani ali družbenih omrežjih ZPM Maribor. Obiskovalcem svetujejo, da preverijo najnovejše zapise, saj se lahko spreminjajo zaradi različnih okoliščin. Slovo dedka Mraza bo 28. decembra na Trgu Leona Štuklja.

Izdelovanje daril na ustvarjalnih delavnicah

S prihodom dedka Mraza se začne tudi praznično dogajanje v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor. Vsak delovni dan popoldne do 23. decembra vabijo na ustvarjalne delavnice, na katerih bodo izdelovali darila. "Darila, ki jih izdelamo in ovijemo sami, so najbolj srčna, nosijo pozitivno sporočilo in varujejo okolje," izpostavljajo v ZPM Maribor.

Med novoletnimi počitnicami vabijo otroke v DUM v dopoldanskem času. Med drugim bodo izdelovali instrumente, plesali in se družili ob družabnih igrah.