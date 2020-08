Vodnik za gastronomske navdušence

Oglasno sporočilo

Si v iskanju vonja morja, moči planin in arhipelaga , ki mu ne vidiš konca? Ob tem rad uživaš v okušanju številnih dobrot in pijač, ki so značilne za kraj, kjer bivaš?

Reci DA! gastronomski in enološki ponudbi Zadrske županije, ki ponuja nekaj za vsakogar, predvsem pa za tiste s prefinjenimi brbončicami. Popeljali vas bomo na aktivno turo po zadrskem zaledju, obali in otokih ter vam razkrili vse skrivnosti, skrite v posodah in kozarcih te regije.

V nadaljevanju vam prinašamo vodnik za hrano in pijačo.

MORSKI ZAKLAD

Ali ste vedeli, da Zadrska županija zavzema kar petino hrvaške obale, zaradi česar je najbolj razčlenjena obala na Jadranu? Številni kraji v zalivih se že stoletja ponašajo z ribiškimi plovili. Ta tradicija se je ohranila do današnjega dne, zato Zadrska županija s svojim ekološko varnim okoljem predstavlja več kot tri četrtine hrvaške proizvodnje rib. Tun ima pri tem vodilno vlogo, saj velja, da je tun, vzgojen v hrvaškem delu Jadranskega morja, visoko kakovosten izdelek, predvsem na Japonskem.

Biograd na Moru je zibelka navtičnega turizma. Foto: Nikola Matić

Poskusite novigradske klapavice na buzaro v slastni omaki značilnega okusa, ki v trenutku sproži lakoto in vabi za mizo, in se pustite očarati kaljskemu brodetu. Brodet je ena izmed priljubljenih morskih jedi v Zadrski županiji iz več vrst rib. Pripravlja se na stotine načinov. Zagotovo je najbolj znan kaljski brodet, ki se kuha izključno iz ugorja in krompirja na odprtem ognju. Tekmovanje v kuhanju kaljskega brodeta poteka v najbolj ribiškem kraju na Jadranu. To je Kali na otoku Ugljanu, kjer v sklopu tradicionalne prireditve Kualjske ribiške noči – Tunuara slavijo ribištvo in življenje ob morju.

VRZI NA LEŠO

Lepota preprostosti priprave na lešo najbolj pride do izraza pri jedeh iz svežih belih rib, skuhanih v slani vodi in oljčnem olju. Maksimalno ohranitev okusa in nežne strukture dosežemo s kratkim prekuhavanjem, pri čemer je ključna sestavina vrhunsko oljčno olje, ki ribi skupaj z morsko soljo podari božansko blag okus in lahko prebavljivost. A ne bo vam žal niti, če orado, brancina, kovača ali zobatca poskusite na gradeli (rešetki žara). Na ta način na ljudskih veselicah zelo pogosto pripravljajo tudi modre ribe: sardelo, skušo, inčuna ali tuna, ki zaradi želenih maščobnih kislin prinaša izjemno blagodejne učinke za zdravje, predvsem srce in ožilje.

Ne bi smeli zapustiti Novigrada, ne da poskusite njegove školjke, ki veljajo za posebnost celotne regije. Ni pomembno, ali so pripravljene v rižoti ali buzari. Foto: Nikola Matić

TRADICIJA IZPOD PEKE

Peka je enkratna in neponovljiva. Peka ni navadna jed, temveč način priprave jedi. Za pripravo potrebujete posodo iz terakote ali jeklene pločevine, ki jo segrevate, izpod nje pa prasketa les. Izpod peke lahko pripravite marsikaj: od mesnih dobrot, tradicionalnega kruha do morskih poslastic, kot so hobotnice, morske spake, lastovice in skati. Ena stvar je gotova – ob peki ne boste lačni. Vabimo vas, da poskusite tradicijo.

VINSKA KARTA

Opojna vina, ki jih v tej regiji pridelujejo več kot 3.000 let, prečkajo meje in osvajajo številne mednarodne nagrade na najprestižnejših svetovnih festivalih. Še posebej dragocena in cenjena so rdeča vina, kot so zinfandel, merlot in cabernet. Ob popotovanju kjerkoli po Zadrski županiji, od Ravnih kotarjev do primorja, lahko odkrivate vinske kleti in degustacijske prostore, kjer boste prav gotovo našli sorto zase.

Recite da gastronomski in vinski ponudbi zadrske regije, ki ponuja nekaj za vsakogar, še posebej za tiste z rafiniranim nepcem. Foto: Nikola Matić

OTOŠKI SIR

Zadrska regija je dom številnih nagrajevanih sirov, eden izmed najbolj znanih je paški sir. Ta sir lahko razen v številnih restavracijah in prodajalnah najdete tudi na samem otoku, po katerem je dobil ime – na Pagu. Svojo pot začnite v Zadru. Čudovita enourna vožnja vas bo peljala po zadrskem zaledju, čez paški most in nato po izjemni pokrajini otoka Paga, ko boste prišli do kraja Kolan. Tu lahko najdete vrhunske sirarne in se na turi o sirarstvu marsikaj naučite o izdelavi sira.

STARODAVNA OLJKA

Spoznajte tradicijo oljkarstva in pridelave oljčnega olja, ki je v teh krajih prisotna že od davnih časov. Odkrijte oljčnike zadrske regije, kjer lahko najdemo nekatera izmed najstarejših dreves oljk na svetu.

Vsakdo se zaveda pomena oljke za celotno Dalmacijo. Ta regija neguje dolgo in intimno povezavo z "zelenim zlatom", ki tukaj raste v neskončnih vrstah plodnih oljčnikov. Na celotnem območju je obilje bujnih dreves oljk, ki navdušujejo oko, po okolici pa razširjajo bogat in prijeten vonj. Medtem ko potujete po Zadrski županiji, od Ravnih kotarjev prek primorja do otokov, boste našli kotičke, kjer lahko poskusite oljčno olje v različnih odtenkih zelene. Morda je najboljši kraj za odkrivanje starodavne oljkarske obrti otok, ki je Zadru najbližji. Gre za zeleni Ugljan, ki ga prekrivajo izjemni oljčniki.

KRALJICA ZAČIMB

Kakšna je sploh jed brez soli? Ne skrbite, v tem vodniku vam takšne jedi ne ponujamo, ampak vas peljemo v kraj, kjer sol proizvajajo – v Nin.

Ninska sol je ekološka, ​​zdravilna in biodinamična, ker poleg človeških rok pri proizvodnji ninske soli sodelujejo tudi številne plaže in zdravilno blato. Foto: Nikola Matić

Le 15 minut vožnje od središča mesta Nin se lahko seznanite z večstoletno tradicijo proizvodnje soli, obiščete muzej soli in kupite različne solne izdelke, vključno z naravno kozmetiko ali čokolado z ninsko soljo. Stoletja, še v rimskih časih, so v ninskih solinah proizvajali sol. V tistem času je bila enakovredna zlatu, tako so celo rimske vojščake plačevali s soljo.

SLADKA KAPLJICA

Maraskino je originalni zadrski liker, priznan po vsem svetu. Prepoznaven je po značilnem sladkem okusu in aromatičnem vonju. Pripravlja se po tradicionalni recepturi lekarnarja dominikanskega samostana z začetka 16. stoletja. Ta pripravek iz destilata avtohtone sorte višnje maraske se upravičeno ponaša z nazivom "kralj med likerji". Liker so sprejeli in opevali na vseh evropskih dvorih, bil je priljubljen liker Napoleona. Steklenico tradicionalno opletenega maraskina so razglasili za avtentičen hrvaški spominek. Vsekakor ga morate poskusiti v regiji, a pustite prostor tudi za nekaj steklenic v prtljagi.

Kalelarga, znana tudi kot Široka ulica, je priljubljeno mestno sprehajališče. Verjetno je starejše od samega mesta. Foto: Nikola Matić

KRALJICA SADJA

Čas je za nekaj sladkega. Figo, enega izmed simbolov Dalmacije in Sredozemlja, v Zadru uživajo na številne načine. V sezoni so tu sveže fige, neposredno z drevesa, suhe so kot poslastica na voljo vse leto, a tudi v številnih pecivih ter okusnih džemih in marmeladah.

Reci DA! gastronomskim dobrotam zadrske regije. Pričakujemo te s polno mizo.