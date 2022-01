V Španiji vse več hotelov "samo za odrasle", očitajo jim diskriminacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hoteli "adults only" oziroma "samo za odrasle" sicer niso novost, v zadnjem času pa so v Španiji, kjer je tovrstnih turističnih objektov vse več, vzbudili kritike nekaterih pravnih strokovnjakov in staršev. Ti menijo, da gre za diskriminacijo.

Hoteli, namenjeni le gostom nad določeno starostjo, običajno polnoletnim, so že nekaj časa uveljavljen turistični koncept. Za uvedbo takšnih omejitev se običajno odločajo, ker naj bi tako svojim gostom zagotovili mir in tišino med oddihom.

V zadnjih mesecih pa se je pojavilo več glasnih kritikov takšnih omejitev v Španiji, kjer je hotelov samo za odrasle vse več. V španski zvezi za zaščito potrošnikov so za špansko televizijo RTVE povedali, da dobivajo vse več pritožb staršev, ki so jim odrekli vstop z otroki in ki zahtevajo preiskavo, ali je takšno ravnanje sploh dovoljeno.

Pravni strokovnjaki se konkretnemu odgovoru v tem primeru izogibajo in pravijo, da gre za "kompleksno vprašanje", čeprav so po španski ustavi vsi državljani pred zakonom enaki in jih ni dovoljeno diskriminirati glede na kraj rojstva, raso, spol, veroizpoved ali kakršnokoli drugo osebno oziroma družbeno okoliščino.

Psihologinja Veronica Perez je za RTVE izjavila, da gre v teh primerih za "otrokofobijo". "Otrok ne izključujejo zato, ker bi bili na teh lokacijah ogroženi, temveč zato, ker je njihova prisotnost moteča," je dejala, "če bi komu vstop zavrnili denimo zaradi barve polti, to ne bi bilo sprejemljivo."

Po drugi strani pa se hotelirji v tem primeru sklicujejo na lastne pravice, med drugim na pravico, da ponujajo le aranžmaje, ki ciljajo na odrasle, denimo romantične aranžmaje.

Nekateri poudarjajo tudi, da njihovi objekti niso prilagojeni otrokom in jih ne sprejemajo zato, ker jih ne želijo ogrožati. "Vstopa otrokom ne moremo prepovedati," je dejal Armando Romero, direktor enega od hotelov samo za odrasle na Kanarskih otokih, "toda gostom priporočamo, da ne pridejo z njimi, ker ne bodo uživali."

