V brazilskem mestu postavili ogromen kip Jezusa Kristusa

Kip Kristusa Zaščitnika je visok 43 metrov, medtem ko je kip v Riu visok 38 metrov, vključno s podstavkom v obeh primerih.

Kovinska konstrukcija z betonsko oblogo je že postavljena na hribu nad mestom, a bo za javnost odprta šele prihodnje leto.

To naj bi bil tretji največji kip Jezusa Kristusa na svetu. Večja od njega sta 52 metrov visok kip na Poljskem in 77-metrski kip, ki ga v Mehiki še postavljajo.

Foto: Reuters

Kip ima razgledno točko za obiskovalce, ki lahko gledajo skozi veliko okno v obliki srca. Razgled bo moral tekmovati s spektakularnim razgledom, ki ga imajo turisti v Riu.

Kip v Riu v slogu art decoja je narejen iz armiranega betona in kamna.

Foto: Reuters

Kristusa Odrešenika je mogoče videti že od daleč, saj stoji na vrhu hriba Corcovado in gleda na mesto. Spomenik so gradili med letoma 1926 in 1931, glavo in roke je ustvaril francoski arhitekt Paul Landowsky. Zunanja plast spomenika in Kristusovo srce v notranjosti sta prekrita s trikotnimi mozaičnimi ploščicami salovca.