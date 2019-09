Srčne zgodbe in blagodejna mineralna voda Zdravilišča Radenci

Zdravilišče Radenci spremlja visok ugled in sloves več kot 135-letne zdraviliške tradicije, ponaša pa se s kar štirimi naravnimi zdravilnimi dejavniki, ki zdravijo, razvajajo, krepijo ter revitalizirajo telo, in sicer mineralno vodo, bogato s CO 2 , blagodejno termalno vodo, zdravilnim blatom in ugodno klimo z več kot 250 sončnimi dnevi v letu.

"Omenjeni naravni zdravilni dejavniki pripomorejo in preventivno delujejo tudi na zmanjševanje razvoja in napredovanja srčno-žilnih in možgansko-žilnih bolezni ter zapletov pri sladkorni bolezni, zato v Zdravilišču Radenci vsako leto ob Svetovnem dnevu srca pripravimo številne aktivnosti za hotelske goste, zaposlene in obiskovalce Zdravilišča Radenci," pravi Vesna Maučec, direktorica hotelov v Zdravilišču Radenci. Skupaj z znanimi Slovenci bodo letos Svetovni dan srca obeležili z obilico praktičnih nasvetov, predavanj in drugih oblik ozaveščanja o skrbi za zdravo srce.

V Zdravilišču Radenci se zavedajo, da je njihova resnična "zvezda" naravna izvirska mineralna voda, ki je po vsebnosti naravnega ogljikovega dioksida med najbogatejšimi v Evropi. "Kopeli mineralne vode iz Radencev so znane po vsem svetu prav zaradi bogastva mehurčkov ogljikovega dioksida, ki še povečuje ugodne vplive na organizem zlasti pri srčnih boleznih in boleznih ožilja, obenem pa človeku prinaša sprostitev in ugodje. Bogata je z mineralnimi snovmi, ki so nujne za uravnoteženo delovanje telesa, pri nas jo uporabljamo v kopelih, pitnih kurah, inhalacijah, wellness tretmajih, savna programih in kulinariki," pojasni Maučečeva in nadaljuje, da je zato še toliko bolj vesela, da so nedavno prenovili pitno dvorano, kjer si lahko gostje neposredno iz izvira natočijo v kozarec dobrodejno mineralno vodo bogato s CO 2 .

"Prostor smo nadgradili v Salon zdravja, ki predstavlja Zdravilišče Radenci v malem. Salon zdravja je prostor, v katerem želimo, da se naši gosti dobro počutijo in prav tukaj začnejo proces skrbi za svoje zdravje, ki se nato nadaljuje skozi celotno zdravilišče. Prav tukaj pri izviru mineralne vode želimo ustvariti posebno izkušnjo, ki bo zaznamovala trenutek v njihovem dnevu, ko se popolnoma sprostijo in se prepustijo dobrodejnim mehurčkom naše mineralne vode, ki je odlična tako pri preventivi kot tudi kurativi," še dodaja.

Primarno so gostom v pitni dvorani nudili Hennovo pitno kuro mineralne vode, bogate s CO 2 , ki je ime dobila po zdravniku dr. Karlu Hennu. Pitje mineralne vode iz Radencev na edinstven način ohranja in krepi zdravje, in sicer je voda izjemno učinkovita pri nizkem krvnem tlaku, kroničnem zaprtju, za preprečevanje sečnih kamnov in osteoporoze, pospeševanju prebave, nevtraliziranju odvečne želodčne kisline, povečanju izločanja urina, zraven pa tudi poživi in odžeja.

V prenovljenem Salonu zdravja sicer gostom po novem omogočajo tudi, da preizkusijo dobrodejnost mehurčkov tudi v mineralni kopeli za roke, organizirajo različna koristna zdravstvena predavanja s strani njihovega zdravstvenega osebja, svetovanja zdravnikov ter skupinske vaje za boljše počutje in zdravo srce.