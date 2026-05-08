Spring Vibes: ponudba za pobeg iz vsakdana

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas, da sprejmete odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo najprej, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis – ne pri ceni, temveč pri doživetju. Kvarner je idealna izbira, ko želite hitro pobegniti iz vsakdana, brez dolgih potovanj in zapletene organizacije. Že po nekaj urah vožnje ste lahko ob morju – v Crikvenici, Dramlju, Selcah ali na otoku Krku – in začnete oddih tako, kot ste si ga zamislili.

Pomlad je popoln čas za pobeg na obalo, ko prvi topli dnevi, mirnejše sprehajalne poti ob morju in bolj sproščeno vzdušje ustvarjajo idealne pogoje za kratek oddih od vsakdana. Prav zato je na voljo posebna Spring Vibes ponudba, ki omogoča 15-odstotni popust na nastanitev in priložnost, da spomladanske dni preživite ob morju, daleč od mestnega vrveža.

Gostom, ki načrtujejo bivanje, daljše od štirih nočitev, odobri dodatnih pet odstotkov popusta. Med bivanjem lahko uživate tudi v desetodstotnem popustu nahrano in pijačo à la carte – ob sproščenih večerjah in trenutkih užitka v lokalnih okusih.

Ne glede na to, ali iščete mir ob morju, lahkotne spomladanske sprehode ali preprosto nekaj dni za polnjenje baterij, pomlad na obali ponuja popolno ravnovesje med oddihom in uživanjem. Ponudba velja za rezervacije do 1. junija.

Crikveniška riviera in otok Krk

Crikveniška riviera in otok Krk ponujata prav to, kar večina išče: enostaven dostop, urejene plaže, raznoliko ponudbo nastanitev in občutek oddiha, ki se začne takoj, brez stresa. V sodelovanju s Turistično skupnostjo Kvarnerja in Turistično skupnostjo Crikvenice ta regija danes ponuja prav tisto, kar najbolj potrebujemo – oddih, ki se ne zgodi po naključju, temveč tisti, ki ste si ga pravočasno zagotovili. Najboljši oddih ni tisti, na katerega čakate, temveč tisti, ki ga že imate načrtovanega.

Ob spomladanskem oddihu na Kvarnerju bivanje dodatno obogatijo številni dogodki na destinaciji, ki predsezoni dajejo poseben ritem.

Oddih, ki se prilagaja vam – ena destinacija, več načinov za uživanje

Jadran Hotels & Camps je ena ključnih turističnih skupin na Jadranu, ki s svojim portfeljem omogoča prav to, kar današnji gostje najbolj iščejo – izbiro. Z dolgoletno tradicijo in močno prisotnostjo prav na Crikveniški rivieri, Jadran Hotels & Camps aktivno sodeluje pri razvoju destinacije ter oblikuje njeno turistično identiteto z nenehnimi vlaganji v kakovost nastanitev, vsebin in celotne izkušnje bivanja.

Kar to skupino loči od drugih je dejstvo, da gostom ponuja raznolik portfelj znotraj ene destinacije: od hotelov višje kategorije do preprostejših oblik nastanitve za bolj sproščen oddih. Takšen pristop gostom omogoča, da se vračajo na isto mesto, a vsakokrat doživijo drugačen oddih.

Foto: Jadran Hotels & Camps Posebna vrednost se kaže v razumevanju različnih potreb gostov: družin z otroki, parov, ljubiteljev narave ali gostov, ki potujejo s hišnimi ljubljenčki. Prav zato Jadran Hotels & Camps razvija ponudbo, ki ni univerzalna, temveč prilagodljiva, ter ustvarja izkušnjo, ki se spreminja glede na goste.

Dodatno pa fokus na lokacije ob morju, pogled na Kvarner in bližino ključnih storitev oziroma ponudbe, ustvarjajo njihove objekte ne le kot kraje bivanja, temveč tudi kot izhodiščne točke za doživetje celotne destinacije. Jadran Hotels & Camps tako ne ponuja le nastanitve, temveč način oddiha, ki se naravno ujema z različnimi življenjskimi slogi, tempom in pričakovanji sodobnih gostov.

Ravnovesje med zabavo za otroke in oddihom za starše

Hotel Katarina Foto: Jadran Hotels & Camps Na Kvarnerju družinski oddih ni kompromis, temveč dobro zasnovana izkušnja. Hotel Katarina v Selcah ponuja bolj sproščen, udoben ritem bivanja – takšen, v katerem dnevi minevajo brez naglice, vse pa je že prilagojeno družini. Prostorne družinske sobe zagotavljajo dovolj prostora za vse, medtem ko poletni zunanji bazeni z morsko vodo in otroški bazen postanejo osrednje mesto druženja čez dan.

Hotel Katarina Foto: Jadran Hotels & Camps Ob razigranih poletnih animacijskih programih, ki najmlajšim prinašajo dneve, polne smeha in novih pustolovščin, lahko starši najdejo svoj trenutek sprostitve v coni wellness & spa in uživajo v raznolikih tretmajih. Hotel Katarina nudi vse, kar si družine želijo: varnost, udobje in brezskrben oddih, ki poteka naravno.

Hotel Katarina Foto: Jadran Hotels & Camps Hotel Omorika v predmestju Crikvenice prinaša drugačno energijo. Energijo aktivnega oddiha, polnega vsebine. Stoji nad morjem, z odprtim panoramskim pogledom na Kvarner in že ob samem prihodu daje občutek prostora in svobode.

Hotel Omorika Foto: Jadran Hotels & Camps To sezono dodatno dviguje raven ponudbe s tremi novimi zunanjimi bazeni, medtem ko naredi bližina športnih igrišč in adrenalinskega parka bivanje bolj dinamično in zanimivo, še posebej za družine z otroki, ki iščejo več kot klasičen oddih na plaži. Hotel Omorika je idealna izbira za tiste, ki želijo združiti aktivnosti in sprostitev v lastnem ritmu.

Hotel Omorika Foto: Jadran Hotels & Camps Za tiste, ki želijo še več svobode, je tu Elements Camping Selce – sodobna kamping zgodba, ki združuje naravo in udobje na način, ki ustreza sodobnemu gostu. Stoji ob morju in je obdan z zelenjem, kamp pa ponuja mobilne hišice in parcele različnih velikosti, ki zagotavljajo zasebnost in udobje, hkrati pa ohranjajo občutek bivanja v naravi.

Elements Camping Selce Foto: Jadran Hotels & Camps Elements Camping Selce Foto: Jadran Hotels & Camps Njegova posebnost je edinstven kaskadni bazen, ki prostoru daje dodatno dinamiko in prepoznavno vizualno identiteto. Bližina plaže, sprehajalnih poti in naravnih vsebin gostom omogoča, da vsak dan oblikujejo po lastnih željah – od aktivnega raziskovanja do popolnega oddiha.

Elements Camping Selce Foto: Jadran Hotels & Camps Skupno jim je eno: pogled na morje, otrokom prilagojena ponudba in občutek, da je vse zasnovano za preprost, sproščen oddih brez kompromisov.

Oddih za dva – ko želite upočasniti in svobodno uživati

Za pare, ki iščejo mir, estetiko in doživetje, Kvarner ponuja eleganten odgovor. Boutique Hotel Esplanade na obali Crikvenice predstavlja "destress" koncept oddiha – takšnega, v katerem ni naglice niti distrakcij, temveč prostor, kjer se čas upočasni, pozornost pa se vrne k popolnemu uživanju. Stoji tik ob morju in mestni promenadi ter ponuja sodobne, skrbno urejene sobe, v katerih se udobje in dizajn naravno dopolnjujeta. Poseben poudarek je namenjen gastronomiji.

Boutique Hotel Esplanade Foto: Jadran Hotels & Camps Restavracija Lemoon prinaša sodoben pristop k mediteranski kuhinji, kjer obroki niso le del dneva, temveč doživetje zase. Zajtrkov tu ne preskakujete, temveč jih podaljšujete, večerje pa postanejo trenutki, v katerih želite uživati bistveno dlje.

Boutique Hotel Esplanade Foto: Jadran Hotels & Camps Wellness & spa cona dodatno dopolnjuje izkušnjo – mirna, intimna in zasnovana je tako, da omogoča popoln odmik od vsakdana. Ne glede na to, ali gre za kratek pobeg ali daljše bivanje, ima vsak trenutek svojo težo, vendar brez obremenitev. To je kraj, kjer se dnevi začnejo počasneje in končajo ob morju. Brez načrta, a z občutkom popolnega miru.

Preprosto, avtentično in brez naglice – hoteli za sproščen oddih

Hotel Slaven Foto: Jadran Hotels & Camps Hotel Slaven v Selcah je idealen za goste, ki iščejo prav tisto najpreprostejše – morje, sonce in popoln reset. Tukaj je poudarek na tem, kar poletje v resnici je – dnevi, preživeti na plaži, prijetni večeri in spontanost, ki pride sama od sebe. Hotel je v neposredni bližini morja in omogoča hiter ter enostaven dostop do vsega, kar sestavlja popoln poletni oddih. Jutra se začnejo s kopanjem, dnevi minevajo v senci borovcev, večeri pa v sprehodih po Selcah in ob lokalnih dogodkih.

Za tiste, ki imajo radi aktiven oddih, so na voljo minigolf ali različne poletne aktivnosti, kot sta potapljanje in najem supa – dovolj, da dnevi dobijo prijeten ritem, brez kakršnegakoli pritiska. Hotel Slaven vrača oddih k njegovim osnovam: preprostosti, avtentičnosti in občutku lahkotnosti, ki ostane tudi po vrnitvi domov.

Kvarner kot avtodestinacija – svoboda odhoda, brez zapletov

Ena največjih prednosti Kvarnerja je njegova dostopnost. Poletni oddih se začne v trenutku, ko se odpravite na pot. Prav ta preprostost naredi razliko. Namesto da čas porabljate za logistiko, ga lahko namenite temu, zaradi česar ste se odpravili – oddihu. Ne glede na to, ali gre za podaljšan vikend ali daljše bivanje, Kvarner ponuja raven fleksibilnosti, ki jo redko srečamo drugje.

Foto: arhiv TZG Crikvenica Med najpomembnejšimi novostmi, ki zaznamujejo turistično leto 2026, izstopa CAMINO – Crikvenica Vinodol, nova romarsko-pohodniška pot, dolga 84 kilometrov z dodatnimi 12 kilometri dodatnih odsekov, ki povezuje morje in zaledje, tišino in srečanja. Kot del hrvaške in evropske mreže Camino, povezane z romarskimi potmi proti Santiagu de Composteli, se ta pot začne v Senju pod trdnjavo Nehaj ter vodi skozi Novi Vinodolski, Selce in Crikvenico vse do Jadranovega. Na tej poti se izmenjujejo slikovite pokrajine, zgodovinske točke in pristna srečanja z lokalnim okoljem.

Foto: Hrvoje Kosir Uvedba te poti dodatno spodbuja zanimanje za prihode v pred- in posezoni ter potrjuje Kvarner kot destinacijo, ki ponuja več kot le poletni oddih – prostor gibanja, srečanj in najbolj intimnega doživetja pokrajine.

Zato ne čakajte na pravi trenutek – ta je že tu. Ne glede na to, ali iščete družinski oddih, pobeg v dvoje ali spomladanski oddih. S posebno ponudbo Spring Vibes Kvarner ponuja tisto, kar danes najbolj cenimo – dostopnost, raznolikost in občutek lahkotnosti.

