Dobro obiskani prvomajski prazniki na Obali napovedujejo uspešno poletno sezono. V Izoli beležijo celo več prenočitev kot lani, Koper ohranja lansko raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zabeležili rahel upad nočitev. V Kopru letos pričakujejo tudi 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni, predvsem nad čistočo, nekateri pa tudi nad tem, da v središču mesta ni restavracije McDonald's.

Kot so za STA pojasnili v Turističnem združenju Izola, so bili prvomajski prazniki izjemno dobro obiskani. Zasedenost nastanitvenih zmogljivosti je presegla 80 odstotkov, pri večjih ponudnikih pa je dosegla tudi 90 odstotkov. Približno polovico vseh obiskovalcev so predstavljali domači gostje, med tujci pa je bilo največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev.

Direktor združenja Dean Kocjančič je pojasnil, da so v prvih štirih mesecih leta zabeležili 32.680 prihodov in 96.631 prenočitev, kar je osem odstotkov več prihodov in deset odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Izkupiček je bil zelo dober

Natančnih finančnih podatkov v Izoli še nimajo. Kljub temu turistični ponudniki na podlagi visoke zasedenosti ter dobre obiskanosti gostinskih lokalov in kulinaričnih dogodkov ocenjujejo, da je bil izkupiček zelo dober. Gostje so največ zanimanja pokazali za staro mestno jedro, plaže, kolesarske poti in izolsko zaledje. Turistični ponudniki poročajo o zelo dobrih napovedih za poletno sezono, so še zapisali.

V Kopru so med prazniki zabeležili 3.611 turistov, kar je primerljivo z lanskim letom. Kot so za STA zapisali v tamkajšnjem turističnem združenju, so gostje ustvarili skupno 7.291 nočitev.

"Poleg gostov, ki so v Kopru tudi prenočili, smo v tem obdobju beležili tudi številne enodnevne obiskovalce," so poudarili na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.

Opažajo trend rezervacij v zadnjem hipu

K večjemu obisku mesta sta prispevali tudi potniški ladji, ki sta v Koper pripluli med prazniki. Najbolj priljubljena točka ostaja mestni zvonik, gostje pa so raziskovali tudi Kraški rob na outdoor festivalu in obiskovali lokalne osmice. Kar zadeva pričakovanja za glavno poletno sezono, v Kopru opažajo trend rezervacij v zadnjem hipu. Ocenjujejo, da se del turistov zaradi trenutnih razmer na turističnem trgu pogosteje odloča za destinacije bližje domu in za potovanja brez daljših letov, kar lahko ugodno vpliva na obisk mesta.

V turističnem združenju piranske občine pa so v času prvomajskih počitnic našteli približno 35 tisoč hotelskih prenočitev, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in devet odstotkov več kot predlanskem obdobju, so sporočili iz združenja.

Skupno je bilo v vseh nastanitvenih kapacitetah ustvarjenih 53.311 prenočitev, od tega je bilo 43 odstotkov domačih gostov. Med tujimi obiskovalci je bilo tudi v piranski občini največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev. Ti so največ časa preživeli v Piranu in Strunjanu, kolesarili so po Parenzani ter odkrivali piransko podeželje.

Tudi v Portorožu so pričakovanja za poletje pozitivna in optimistično naravnana, trend rezervacij pa je podoben lanskemu letu. Lani v vsem letu so imeli v občini Piran malo manj kot dva milijona turističnih prenočitev, kar je bilo štiri odstotke več kot leto prej. "Upamo, da bomo prišli na enake številke," so dejali o pričakovanjih za letos.

V Kopru letos pričakujejo okoli 130 tisoč pomorskih turistov

Tudi v koprskem pristanišču tako letos pričakujejo zelo uspešno sezono, ki bo po številu ladij predvidoma izenačila lanski rekord. Takrat je v mesto priplulo 80 ladij z okoli 121 tisoč potniki, leto pred tem pa 74 ladij s približno 125 tisoč turisti. V zadnjih letih so dosegli tudi dva pomembna mejnika, saj so zabeležili milijontega potnika in tisočo potniško ladjo, so pojasnili v Luki Koper. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč.

V Luki Koper ob tem poudarjajo, da prihodki potniškega terminala ne predstavljajo velikega deleža v njihovih financah, saj gresta turistična in pristaniška taksa občini in državi, je pa ta oblika turizma izjemno pomembna za lokalno okolje.

To potrjujejo tudi na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, kjer poudarjajo, da imajo enodnevni obiskovalci z ladij največji učinek pri dnevni potrošnji v mestnem jedru.

"Približno polovica potnikov se po prihodu odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, druga polovica pa ostane v slovenski Istri," so zapisali v koprskem zavodu za mladino, kulturo in turizem.

Takšna razpršitev po njihovih navedbah učinkovito zmanjšuje pritisk množic na mestno jedro in lokalno infrastrukturo.

"Vse je čisto in urejeno"

Da je prihod v slovensko Istro za potnike izjemno pozitivna izkušnja, pritrjujejo tudi tuji gostje, ki so danes prišli v Koper. Zakonca Vanda in Robert Bascomb prihajata iz severnega Walesa in sta v Sloveniji prvič. Koper je ena izmed njunih postaj na daljšem križarjenju po Sredozemlju.

"Koper je čudovito, res lepo staro mesto, arhitektura in zgodovina sta krasni, hkrati pa je vse izjemno čisto in urejeno," je svoje prve vtise za STA strnila Vanda Bascomb.

Kot je poudarila, bi si v Sloveniji zlahka predstavljala tudi življenje, pri čemer ji je v pomoč dejstvo, da delno razume naš jezik zaradi svojih korenin.

"Tukaj bi lahko živela"

"Moj oče je bil Poljak in ko poslušam ljudi, ko govorijo, ujamem nekatere dele, ki so podobni poljščini, zato bi si lahko predstavljala, da bi tukaj ostala nekaj časa, da bi tukaj lahko živela," je pojasnila.

Dodala je, da so ju prijetno presenetile predvsem edinstvene majhne trgovinice namesto velikih megamarketov, kar daje mestu pristen občutek. Njen mož Robert Bascomb pa je bil ob obisku najbolj navdušen nad prijaznostjo domačinov in izvirnostjo ponudbe.

"Všeč mi je, da v središču mesta ni restavracije McDonald's"

"Lepo je tako, kot je, izvirno in pristno, še posebej mi je všeč, da v središču mesta ni restavracije McDonald's," je poudaril Robert Bascomb.

Zakonca iz Walesa sta dodala še, da ob tovrstnih postankih zmeraj rada prispevata k lokalnemu gospodarstvu, zato se vedno odločita za kosilo v mestu namesto na ladji.

Podobna pričakovanja delita tudi Fran in Ian Valentine, ki prihajata iz Yorkshira v Angliji. Tudi onadva sta v Sloveniji prvič, križarjenje pa sta izbrala specifično zato, da bi obiskala slovensko obalo in druge jadranske države.

"Zelo rada obiskujeva nove kraje in sva res zelo navdušena nad tem, kar sva videla do zdaj," je poudaril Fran Valentine.

Pojasnila je, da sta si pred prihodom najbolj želela videti majhne uličice in lokalne kavarne ter začutiti pristen stik z drugačno kulturo.

"Lepo je videti različne konce sveta in ugotoviti, kako živijo drugi ljudje, zato sva zelo vesela, da sva tu," je ob raziskovanju Kopra zaključil Ian Valentine.