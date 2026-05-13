moda poletje Mathilde Gøhler

Oblecite se kot ...

Poletni stajling, ki ga boste želeli posnemati

Mathilde Gøhler | Foto Instagram

Mathilde Gohler je danska modna vplivnica in manekenka, ki s svojimi stajlingi nikoli ne razočara. Tokrat je izstopal eleganten videz, ki je odličen za prihajajoče poletne dni. Sestavljajo ga kosi, ki veljajo za večne, zato jih lahko kombinirate na najrazličnejše načine. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite sami.

Bela majica

Klasična bela majica je eden izmed tistih kosov, ki jih boste poleti nosili znova in znova. Deluje sveže, minimalistično in vedno urejeno. Mathilde je izbrala prosojno oprijeto majico, ki videzu doda pridih brezčasne elegance. Takšna majica se odlično poda tako k lanenim hlačam kot džinsu, krilu ali kratkim hlačam. Za še bolj sofisticiran videz jo lahko kombinirate z zlatim nakitom in večjo torbo v nevtralnih tonih.

Bele hlače

Bele hlače so poleti sinonim za eleganco. Širok kroj poskrbi za lahkoten in zračen videz, hkrati pa deluje izjemno šik. Če želite ustvariti podoben učinek kot Mathilde, izberite modele iz lana ali lahkotnega bombaža. Takšne hlače lahko nosite tako čez dan kot tudi za večerne priložnosti. Kombinirajte jih z natikači, balerinkami ali sandali s peto in ustvarili boste videz, ki deluje prefinjeno brez pretiranega truda.

Črna očala

Velika črna sončna očala so pika na i vsakega poletnega stajlinga. Poleg tega, da zaščitijo oči pred soncem, videzu dodajo pridih pariškega glamurja. Mathilde pogosto posega po klasičnih okvirjih, ki se lepo podajo minimalističnim kombinacijam. Če želite ustvariti eleganten videz, izberite očala v brezčasnih oblikah, saj jih boste lahko nosili več sezon.

Balerinke

Balerinke so se letos ponovno vrnile med največje modne trende. So udobne, ženstvene in izjemno vsestranske. V kombinaciji z belimi hlačami in preprosto majico ustvarijo videz, ki deluje urejeno, a hkrati sproščeno. Posebej priljubljeni so modeli v črni, bež ali krem barvi, saj jih lahko preprosto kombinirate z različnimi poletnimi stajlingi.

