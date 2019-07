Skriti kotički Grčije, ki jih je vredno obiskati

Ko razmišljamo o počitnicah v Grčiji, se pogosto osredotočamo samo na nekaj destinacij, ki so najbolj opevane. V resnici pa Grčija skriva še nešteto neodkritih draguljev, ki čakajo, da jih obiščete.

Foto: Getty Images

Grčija je nedvomno dežela neštetih obrazov, je pa predvsem kraj, kjer se odlično spojijo izjemna kultura, bogata tradicija in razkošna sredozemska klima.

Potopite se v življenje in navade odprtih in gostoljubnih Grkov tudi z obiskom krajev, ki niso tako priljubljeni in morda ravno zaradi tega skrivajo v sebi nekaj več avtentičnosti.

Samotraka

Po pisanju Homerja je Pozejdon prav s tega otoka opazoval padec Troje.

Foto: Getty Images

Majhen otok se nahaja na severu in skrajnem vzhodu Egejskega morja, v neposredni bližini turške obale.

Gre za umirjen in zelo poraščen otrok, ki je znan tudi po tem, da je tukaj nastala ena najbolj občudovanih umetniških mojstrovin na svetu – marmorni helenistični kip Nike (grške boginje zmage).

Hora, glavno mesto otoka, je očarljiva morska vasica, ki jo zaznamujejo ozke ulice in naravno zaledje ob bližnjem hribovju. Najzanimivejše plaže na otoku so Pachia Ammos, Kipos in Vatos, ki jo lahko dosežete s čolnom ali po precej dolgi pohodniški turi.

V vsakem primeru priporočamo ogled s čolna, kjer boste lahko s posebne perspektive občudovali najbolj skrite kotičke otoka, ki so sicer precej nedostopni.

Ikarija

Legenda pravi, da prebivalci tega otoka živijo zelo dolgo. Ime je dobil po grškem letalcu Ikarju, ki naj bi strmoglavil prav v bližini otoka.

Foto: Getty Images

Slikoviti otok, ki se nahaja na vzhodnem delu Egejskega morja, je znan po svoji divji naravi, strmih klifih, sanjskih razgledih in toplicah še iz časa Rimljanov.

Turizem na Ikariji je umirjen in se je zelo diskretno spojil s tamkajšnjim življenjem, tako da boste tukaj našli svoj kotiček neokrnjenosti in popolne grške pravljice.

Najbolj znamenite lokacije na otoku so glavno mesto Agios Kirikos, vas Terma, letovišče Armenistis ter plaži Maeskti in Livadi.

Amorgos

Otok je znan po tem, da so tam posneli slavni film Velika modrina.

Foto: Getty Images Amorgos je manjši otok, ki se nahaja v zahodnih Kikladih in je pravi neodkriti grški zaklad, ki ga zaznamujejo kristalno morje, slikovite vasice in visoki dih jemajoči klifi.

Tukaj boste takoj dobili občutek, kot da ste odpotovali v preteklost, še posebej, ko se boste sprehodili po ljubki vasici Chora, ki je znana po svojih belih hiškah in počasnem vsakdanu.

Amorgos slovi tudi po mogočnem samostanu Hozoviotissa, ki je kar vzidan v skalo in v katerem še danes živijo menihi.

Otok ponuja ogromno možnosti za pohodništvo, kjer se boste pogosto počutili precej osamljene. Obiščite bizantinsko cerkev Theologos, ki je zgrajena polega starega templja, ali cerkev Stavros, ki velja za enega najsamotnejših krajev na otoku, kjer se vam bo odprl čarobni razgled.

Itaka

Odisejev dom, ki je po krivici prevečkrat prezrt.

Foto: Getty Images

Drugi najmanjši otok v Jonskem otočju meri samo 96 kvadratnih kilometrov in ima tri tisoč prebivalcev. Na njem življenje poteka počasi in zelo odmaknjeno od sodobnih tehnologij. Je priljubljeno pribežališče vseh popotnikov, ki na svoji poti iščejo mir, poleti pa se tja vsaj za kakšen dan zasidrajo razkošne jahte in jadrnice, ki plujejo v okolici.

Glavno mesto otoka je Vati, ki ga krasijo lepe hiše in ozke ulice, od tam pa predlagamo, da si ogledate tudi prikupno vasico Kioni.

Plaže na Itaki veljajo za pravi turkizni biser. Najbolj znane so Sarakiniko, Filiatro in Gidaki, če spadate med samotarje, pa boste na Itaki z nekaj raziskovanja našli tudi čisto osamljene zalivčke, kjer boste lahko v miru uživali.

Monemvazija in Elafonisos

Osupljivo mestece se nahaja na majhnem otoku pred obalo Peloponeza, s katerim je povezano z 200 metrov dolgim nasipom.

Foto: Getty Images

Mesto je znano po svoji trdnjavi, obzidju in cerkvah. Turizem se je tukaj začel razvijati počasi, svoje prenočišče pa lahko najdete v prenovljenih srednjeveških zgradbah.

Monemvazija sicer velja za popoln romantičen oddih, kjer boste obdani z bizantinsko, otomansko in beneško kulturo, ki jo boste občutili na vsakem koraku.

V bližini Monemvazije lahko obiščete tudi tako imenovane grške Maldive, gre za otoček Elafonisos, kjer boste lahko uživali na peščenih plažah in kristalni vodi, predvsem pa v neverjetnem miru – na otoku je namreč samo eno mesto.

Pripravite se na grško avanturo z osvežujočo malico

Pravi pridih sončne in živahne Grčije si lahko pričarate kadarkoli tudi doma. Prepustite se kulinaričnemu razvajanju grškega tipa jogurta MU Athentikos in takoj odpotujte na svojo najljubšo grško plažo.

Izbirate lahko med petimi okusi jogurtov in dvema okusoma moussov. Prepustite se nežnosti in kremasti teksturi odličnega MU Athentikos ter si s posebno igrivostjo okusov popestrite poletje.

Nagradni kviz: podarjamo brisačo za na plažo

Kako dobro poznate Grčijo? Zabavajte se po grško z zabavnim kvizom in se potegujte za simpatično poletno nagrado: petim srečnežem bomo podarili mehko in trendovsko brisačo za na plažo. Da bo brezskrbno poležavanje na morju še lepše!