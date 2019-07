S Krete v Slovenijo: kako je naša dežela navdušila mlado Grkinjo #video

Maria si je vzela nekaj minut za poučevanje grščine. Da se v Grčiji ne boste izgubili ali da vas celo ne bodo opeharili, prisluhnite Marii in njeni kratki učni uri:

Že pet let potuje po Evropi

Ko se je pred petimi leti poslovila od mame na domači Kreti, je imela v načrtu, da se bo vrnila že po šestih mesecih. Vendar jo je potovanje in poučevanje, predvsem pa spoznavanje različnih kultur povsem prevzelo. Preden je pred enim letom in pol prišla v Ljubljano, je najprej živela na Slovaškem, zdaj pa že razmišlja o naslednji destinaciji: "Tokrat me vleče bolj na zahod ali na sever Evrope."

Maria je učiteljica, kar je tudi poklic, ki bi ga rada opravljala v svoji rodni državi, vendar ne še takoj. Trenutno nabira izkušnje na tujem ter tako vsrkava različne navade in kulture. Prepričana je, da bo s tem dobila širino in znanja, ki jih doma ne bi. "Če želiš spoznati navade ljudi, kjer potuješ, se moraš ustaviti in tam živeti dlje časa." Spoznavanje slovenskih navad in našega življenjskega sloga jo je povsem prevzelo

Grščina za začetniki: takoj je postalo jasno, da grški jezi ne sodi med najlažje.

Slovenija je pravi biser, čeprav so zime prehude

V Slovenijo se je takoj zaljubila, navdušili sta jo predvsem njena majhnost in raznolikost. "Vse je tako blizu. Skriti kotički so praktično povsod. V nekaj minutah vožnje z avtomobilom si lahko že praktično v čisto drugem svetu, čudovitem kraju. Tega ne najdeš povsod," z navdušenjem razlaga Maria. Slovenija jo je navdušila tudi zaradi svojega zelenja, ki ga na Kreti ni.

Všeč so ji ljudje in dejstvo, da se pri nas počuti resnično varno. Nikakor pa se ne more navaditi na naše muhasto vreme in zime, ki znajo pokazati zobe. "Lani, ko je bila res huda zima, nekaj dni sploh nisem izstopila iz stanovanja," je priznala simpatična 25-letna Grkinja, ki se lahko pohvali z odlično angleščino. Zelo hitro je odkrila svoj najljubši kotiček pri nas: "Imam kar nekaj najljubših krajev, ampak če bi morala izbrati enega, bi se odločila za reko Sočo. To je najlepša reka, kar sem jih kdaj videla. Zelo uživam, ko grem tja na izlet."

Zelo hitro je vzljubila naše navade in ljudi. Pravi, da smo Slovenci zelo odprti in prijazni, hkrati pa precej drugačni od Grkov, ki so veliko glasnejši od nas. Ena od stvari, ki jo zelo rada izpostavi, je tudi občutek varnosti, saj se lahko po naši državi premika povsem brezskrbno. In prav ta želja po premikanju in izletih, predvsem ob koncih tedna, jo je precej presenetila. "V Ljubljani je med koncem tedna vse prazno, vsi nekam odpotujejo. Pri nas ni te navade." Na splošno je življenj tukaj drugačno kot v Grčiji, kjer je vse bolj umirjeno.

Najbolj pogreša družino in dobro grško hrano

Čeprav je rada na tujem, pa z nostalgijo razlagah o vsem, kar je pustila doma – najbolj pogreša družino in morje. Tudi njen brat dvojček se je tako kot ona odpravil v svet, trenutno živi v Španiji.

S Krete v Slovenijo: Maria je v naši deželi našla začasni dom.

Pogreša tudi hrano, ki je pri njih precej drugačna kot pri nas. "Rada imam slovensko hrano, vendar je zame nekoliko težka, ker uporabljate drugačne sestavine." Pri njih vse temelji na olivnem olju, tukaj pa je prvič spoznala edinstvenost bučnega. "Prej ga sploh nisem poznala. Dobro je, vendar je čisto drugačnega okusa kot olivno."

Pogreša pa tudi ribe, kruh, ki ga pripravljajo na Kreti, in stročnice, ki imajo v njihovi kulinariki pomembnejšo vlogo.

In kaj bi svetovala vsem, ki se to poletje odpravljajo v Grčijo? "V Grčiji morate biti pripravljeni na vroče vreme. Grki so zelo gostoljubni, ampak ne zelo odprti. Včasih je nekaterim zoprno, da jih domačini nagovarjajo in jim postavljajo različna vprašanja. Brez skrbi, tako je zato, ker vam želijo pomagati. Želijo, da bi se dobro počutili pri njih in uživali na počitnicah."

V Sloveniji najbolj pogreša grško morje in seveda lepše vreme.

