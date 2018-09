Razpoloženi za jesen? To so najlepši sprehodi

Če ste pravi planinci, družina z majhnimi otroki, občasni pohodniki ali zagrizeni hribolazci, se vsi strinjate, da so najlepša doživetja v naravi prav jeseni. Zato nikar ne pospravljajte pohodnih čevljev, saj jih boste še potrebovali.

Zgodnja jesenska jutra s skrivnostnimi meglicami in zlati sončni zahodi se preprosto ne morejo kosati s poletjem. Ko pa si v kakšni udobni koči še privoščimo topel napitek, se res ne moremo več pritoževati.

Pripravili smo nekaj idej za vse okuse in za vse vrste raziskovalce – odpravite se na pot in odkrijte, kaj vse vam ponuja narava na sončni strani Alp.

Imate radi sir? Podajte se na pravo kulinarično doživetje.

Če se vam ob misli na svež in domač sir vsaj malo naježi koža, potem je to izlet, ki ga morate nujno dodati v izletniški načrt za naslednje tedne.

Foto: Thinkstock

Bohinjska sirarska pot je edinstvena izkušnja, na kateri si boste lahko od blizu ogledali pridelavo tradicionalnega bohinjskega sira in si hkrati ogledali okoliške naravne lepote. Na turi, ki si jo lahko popolnoma prilagodite svojim željam, boste lahko okušali mlečne dobrote – domače mlečne izdelke, kot so kislo mleko, skuta, poltrdi sir, mohant in surovo maslo. Ture se lahko lotite organizirano ali v lastni žiriji – peš ali s kolesom.

Predlagamo, da se na pot podate kar s kolesom. Na njej pa vsekakor ne smete izpustiti ogleda znamenitega Planšarskega muzeja v Stari Fužini.

Učna pot Šotno barje Goreljek

Foto: Thinkstock

Šotna barja na Pokljuki so pravi naravni zaklad. Na krožni enokilometrski dolgi učni poti si boste lahko ogledali posebnosti barja in njenih avtohtonih prebivalcev. Na izletu, ki vam bo vzel približno dve uri, boste spoznali posebnost šotnih barij ter na ta način še malo drugače spoznali neokrnjenost Pokljuke. Izhodišče učnega pohoda je planina Goreljek.

Razgled, ki vas bo popolnoma prevzel

Socerb je neverjetno slikovit vse dni v letu, vendar se prav jeseni nadenj spusti posebna spokojna lepota. Zaselek se nahaja na zahodu Kraškega roba – dostopen je z avtomobilom, do tja pa lahko pridete tudi peš, in sicer po markiranih poteh iz Ospa. Pešpot vam bo vzela od dve do tri ure.

Foto: Bor Slana Socerb je pravi kraški navdih, s tipičnimi kamnitimi stavbami in pravljičnim gradom, ki stoji na vrhu vzpetine in od koder se razprostira prečudovit razgled na Tržaški zaliv, Osapsko dolino, našo obalo in čarobno flišno gričevje.

Pot Srečka Kosovela

Če želite doživeti Kras v vsej svoji čudoviti zasanjani romantičnosti, potem se podajte na sedemkilometrsko pot, ki poteka skozi kraške gozdove in borove gozdičke ter seveda mimo neskončnih vinogradov, ki so v tem obdobju v središču pozornosti domačinov.

Pot se začne pred rojstno hišo Srečka Kosovela v Sežani in se nadaljuje po gozdni poti in okoli Tabora, kjer se odpre čudovit razgled na spodnji Kras. Pot boste nadaljevali proti Šmarjem, vasi Križ in vse do jame Pustov hram. Pot zaključimo v Tomaju.

Spoznajte jesensko Roglo

V tem neokrnjenem kotičku boste našli veliko možnosti tako za rekreacijo kot za čisto sprostitev. Rogla omogoča veliko možnosti za raziskovanje tamkajšnjih naravnih in kulturnih znamenitosti.

Spoznate jo lahko peš ali s kolesom, vsekakor pa si vzemite dovolj časa za raziskovanje in popolno sožitje z naravo. Mati narava je v tem obdobju zarisala prav posebno kuliso.

Obvezen ogled: muzejsko zbirko o Pohorskem bataljonu na Osankarici, Lovrenška jezera in farmo jelenov Arbajter.

Po poteh Kamniške Bistrice

Čeprav reka Kamniška Bistrica izvira na treh koncih, je najbolj poznan njen glavni izvir v bližini Doma v Kamniški Bistrici, ki je lahko odlična izhodiščna točka za številne izlete.

Foto: Thinkstock

Eno lepših panoram boste doživeli na sprehodu proti soteski Veliki in Mali Predaselj. Na kratkem sprehodu boste lahko hodili ob strugi reke s kristalno vodo. Vsekakor je vreden ogleda tudi Slap Ogrlic v dolini Kamniške Bele.

Na poti domov se ustavite še v Kamniku ali pa obiščite jesensko spokojen Arboretum.

Brkini – prava oaza v središču Krasa

Brkinom ne pravijo kar tako zelena oaza, saj so pravi zeleni biser, ki jih krasijo značilne kraške vasice in srednjeveške grajske utrdbe in cerkve.

Brkini so tudi pravi raje za ljubitelje kulinarike, saj se boste lahko predali največjim domačim specialitetam: brkinski pršut, krompir v zelnici, slivovi njoki, štruklji, kravji in ovčji sir ter med.

